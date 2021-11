Sie kennen und schätzen sich schon lange. Doch beim 1:1 des HSV in Karlsruhe krachte es mächtig zwischen Hamburgs Tim Walter und KSC-Coach Christian Eichner. Mitte der ersten Hälfte gerieten die beiden Trainer lautstark aneinander. KSC-Sportvorstand Oliver Kreuzer musste Eichner sogar zurückhalten, damit der nicht noch etwas schärfer auf Walter los marschierte …

Was war passiert? Kurz vor dem Seitenwechsel gingen die Gäule mit den Beiden durch, nachdem KSC-Angreifer Philipp Hofmann im Zweikampf unglücklich den Arm des rückwärts laufenden David Kinsombi ins Gesicht bekam. Eichners wütende Proteste wurden von Walter gekontert, so entstand das intensive Streitgespräch. In der Halbzeitpause vertrugen sich die Trainer dann allerdings wieder.

Nach der Partie nahmen es beide mit Humor. „Tim hatte ein Upgrade im Hotel, das bekomme ich sonst nicht immer“, scherzte Eichner. „Das hat mich geärgert, das habe ich ihm gesagt.“ Walter konterte: „Ich habe Christian gesagt, dass ich nochmal mit dem Hotel reden werde, damit ihm das Upgrade auch zukommt.“

Ende gut, alles gut. Was während des Spiels passiert, bleibt auf dem Platz und spielt danach keine Rolle mehr, sagt man unter Fußballern. Das scheint auch für die Geschehnisse zwischen den Bänken zu gelten.