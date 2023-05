Alle feiern Jatta! Besondere Geste der HSV-Fans in Regensburg

Spätestens nach 87 Minuten gab es überhaupt kein Halten mehr. Alle HSV-Fans, die sich mit auf den Weg nach Regensburg gemacht haben, erhoben sich, um Bakery Jatta zu huldigen. Stehende Ovationen nach der Auswechslung des Gambiers, der zuvor auch ohne eigenen Treffer zum überragenden Spieler der Partie wurde.

Wen auch immer Jatta vor sich hatte, ganz gleich, wer ihn stoppen wollte – es gab kein Halten. Zunächst erfuhr das Regenburgs Lasse Günther, der nach rund 20 Minuten mit einem Muskelfaserriss raus musste. Dann machte Ersatz Scott Kennedy die gleiche Erfahrung.

Immer wieder Jatta. Seine Gelbsperre aus der Vorwoche schien ihm gut getan zu haben, der Gambier wirkte kraftvoll, wie lange nicht mehr. Zwei Treffer bereitete er vor, darunter das wichtige 1:0. Die Fans honorierten das auf ihre Weise.