Agyekum und Co.: Welcher HSV-Youngster in Belek welchen Eindruck hinterließ

Wohl niemals zuvor war der HSV so jung in ein Trainingslager gereist. Gleich ein halbes Dutzend Talente aus der U21 hatte Merlin Polzin in seinen Kader für das Türkei-Trainingslager berufen, dazu wurde Stürmer Omar Sillah nachträglich eingeflogen. Als die Hamburger nach acht intensiven Tagen am Samstagmittag wieder in Deutschland landeten, waren die Youngster erschöpft, aber auch glücklich. Wie geht es nun mit ihnen weiter?

Insbesondere die Abwehrspieler Joel Agyekum (19), Lukas Bornschein (19) und Luis Seifert (20) standen in der Türkei unter besonderer Beobachtung. Hinten drückt der Schuh beim HSV, aufgrund der dünnen Personaldecke könnte eines der Talente bei Engpässen in naher Zukunft durchaus für den Zweitliga-Spieltagskader in Frage kommen.

Agyekum mit viel Einsatzzeit in den Testspielen

Die meiste Spielzeit in Belek erhielt der robuste Agyekum. 45 Minuten gegen Aachen (2:0), dazu 30 weitere gegen FCSB Bukarest (1:2), in denen er allerdings den Strafstoß zum 1:2 verschuldete. Dennoch nutzte der 2017 vom ETV zum HSV gewechselte Innenverteidiger auch im Training die Chance, auf sich aufmerksam zu machen. Auch der erfahrenere Seifert (seit zwei Jahren immer mal wieder Trainingsgast bei den Profis) und Bornschein legten im Laufe der Tage zu, blieben im letzten Test aber ohne Einsatz.

Auf Dauer festspielen will sich auch U17-Weltmeister Bilal Yalcinkaya, der bereits sein drittes Profi-Trainingslager in Folge absolvierte. Sein Problem: Die Konkurrenz auf den offensiven Mittelfeldpositionen ist ohnehin schon gewaltig.

Auch Megeed durfte sich wieder zeigen

Auch Omar Megeed (19), der im Sommer 2022 mit 16 Jahren und 359 Tagen zum jüngsten HSV-Profi wurde, der jemals in einem Profiliga-Spiel auflief, durfte mal wieder oben reinschnuppern und gegen Aachen (eine Hälfte) und Bukarest (rund zehn Minuten) lang ran. Keeper Luis Klatte (24) reiste für den wegen eines Handbruchs fehlenden Matheo Raab als vierter Keeper mit – und wurde noch dringlicher gebraucht, nachdem auch Daniel Heuer Fernandes wegen einer Muskelverhärtung aussetzen musste. Sillah (21) half im Training aus, weil der HSV aufgrund der derzeitigen Ausfälle von Davie Selke, Ransford Königsdörffer und Robert Glatzel in Sturm-Not geriet.

Co-Trainer sorgen für mehr Durchlässigkeit zu den Profis

Offen ist noch, welche der sieben Talente auch in der kommenden Woche weiter mit den Profis trainieren sollen. Auch die U21 beginnt am Montag mit ihrer Winter-Vorbereitung und wird parallel zu Polzins Team trainieren. Entsprechend kurzfristig soll entschieden werden, wie es mit den Akteuren weitergeht.

Klar ist aber: Die Durchlässigkeit nach oben soll weiterhin erhöht werden. Dafür werden nicht zuletzt Polzins Assistenten Loic Favé und Richard Krohn sorgen, die bis vor kurzem noch für die U21 verantwortlich zeichneten und sämtliche Youngster aus dem Effeff kennen.

Fast etabliert im Profi-Kader bleiben so oder so weiterhin Otto Stange (17), Fabio Baldé (19) und Keeper Hannes Herman (19). Abwehrmann Nicolas Oliveira (20) soll nach Möglichkeit im Winter verliehen werden.