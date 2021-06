Ärger mit den Fans: Das passierte in Aue vor dem HSV-Block

Die Reaktion war erwartbar, aber die Heftigkeit überraschte dann doch. Nach dem 0:3 in Aue wurden die HSV-Profis von ihren Fans wüst bepöbelt, einige Anhänger sprangen sogar über den Zaun. Es ging hoch her.

Wollten die Fans den Profis an die Wäsche? Nein, sagen nahezu alle Augenzeugen. Zwar schritten sofort mehrere Ordner ein, das aber wäre vermutlich gar nicht nötig gewesen. „Man muss Verständnis für die Reaktionen haben“, so Torwart Daniel Heuer Fernandes. „Es war aber nicht so, dass wir Angst haben mussten.“

HSV-Debakel in Aue: Das passierte vor dem HSV-Block

Eine Hauptrolle in den Tumulten spielte HSV-Ersatzkeeper Tom Mickel, der heftige Debatten mit einem Anhänger führte, nachdem dieser ihn und seine Kollegen beleidigte. Auf einem Video ist aber auch zu sehen, dass sich die Fans untereinander zügelten und selbst eingriffen, um die Lage nicht eskalieren zu lassen.

Vorstandsboss Bernd Hoffmann hat Verständnis für die Fans nach dem 0:3 in Aue: „Sie unterstützen uns seit Jahren überragend! Wenn du nach so einem Spiel mit Reaktionen konfrontiert wirst, ist das ein Teil der Aufgabe, damit umzugehen.“