Der rasante Aufstieg des Faride Alidou ist natürlich auch dem DFB nicht verborgen geblieben. Der 20-Jährige wurde von Bundestrainer Christian Wörns für die deutsche U20-Nationalmannschaft nominiert. Der Lohn für seinen Durchbruch bei den HSV-Profis in den vergangenen Wochen.

Die DFB-Junioren treffen am 11. November in Clairefontaine auf Frankreich und vier Tage später in Leirira auf Portugal. Alidou wird zum Adlerträger.

HSV-Talent Alidou mit der deutschen U20 gegen Frankreich und Portugal

Seine Reise zu der Juniorennationalmannschaft dürfte seine Rolle in den Vertragsgesprächen mit dem HSV weiter stärken. Der Vertrag des Eigengewächses läuft im kommenden Sommer aus.

Die Hamburger wollen das Arbeitspapier noch in diesem Jahr langfristig gestalten. Klar ist: Die DFB-Einladung macht Alidou für andere Klubs nicht uninteressanter.