Achtung, Walter! Regensburg ist der HSV-Trainerschreck

Reisen nach Regensburg waren für den HSV in den Vorjahren nicht vergnügungssteuerpflichtig. In drei Zweitligaduellen beim Jahn gewannen die Hamburger nie, holten zwei Remis bei einer Niederlage.

Im Frühjahr 2019 setzte es trotz Führung eine 1:2-Pleite, am damaligen Trainer Hannes Wolf (41) gab es nach dem Spiel Kritik, weil er nach einer Roten karte für Orel Mangala trotz Unterzahl in der Schlussphase auf Wechsel verzichtete – und das Spiel verloren ging. Im weiteren Verlauf verlor Wolf die Mannschaft und musste am Saisonende gehen.

Für Daniel Thioune (47) wurde der Trip zum Jahn vor ziemlich genau einem Jahr zur letzten Dienstreise mit dem HSV. Das 1:1 in Regensburg (Kittel konterte Albers’ Führungstor) bedeutete zum damaligen Zeitpunkt das vierte sieglose Spiel in Folge. Vier Tage später, nach einem 1:1 gegen den Karlsruher SC musste Thioune gehen. Auch Dieter Hecking gewann im Herbst 2019 nicht.

Und Tim Walter? Der verlor in vier Duellen nie gegen Regensburg, siegte 2019 mit Stuttgart 3:2 beim Jahn. Ein Sieg heute wäre also nur für den HSV ein Novum und gäbe Pluspunkte – auch für Walter.