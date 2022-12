Mit Derbys kennt er sich aus. Oder wie Leonardo Bittencourt am Donnerstag selber sagte: Die „geilsten“ dieser Duelle habe er in seiner Laufbahn alle schon gespielt, sei es mit Borussia Dortmund gegen Schalke 04, mit dem 1. FC Köln gegen Gladbach, oder mit Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig. Nur eines fehlt noch in der Vita des Bremer Offensivspielers: Werder gegen den HSV.