Achtung, HSV-Fans! Am Donnerstag haben alle eine Chance auf Heimspiel-Tickets

Die Fans verzückten den HSV in den vergangenen Wochen und Monaten in regelmäßigen Abständen – zuletzt erst in der vergangenen Woche, als es einen riesigen Ansturm auf die Tickets für das erste Saison-Heimspiel gegen Schalke 04 am kommenden Freitag gab. Manch ein Anhänger stellte sich sogar die Frage, ob es künftig überhaupt noch möglich sein würde, als Nicht-Mitglied des Vereins noch eine der begehrten Karten für ein Spiel im Volksparkstadion ergattern zu können. Am Donnerstag wird die Chance dazu bestehen.

Am Dienstag um 10 Uhr startete für HSV-Mitglieder der Ticket-Vorverkauf für das zweite Heimspiel der Saison, am 19. August (Samstag, 20.30 Uhr) gegen Hertha BSC. Während die Tickets für das Zweitliga-Eröffnungsspiel gegen Schalke bereits nach einer Stunde komplett vergriffen waren und es daher auch keinen freien Vorverkauf mehr gegeben hatte, hielt sich der Run auf die Hertha-Karten diesmal zunächst vergleichsweise in Grenzen.

39.000 HSV-Tickets für das Spiel gegen Hertha verkauft

Am Mittwochabend waren „erst“ rund 39.000 Billetts für die Partie gegen den zweiten Bundesliga-Absteiger verkauft. Beim HSV wird dieser Vorverkaufsstart allerdings aus zwei Gründen als gut bewertet. Zum einen startet die Hertha den Verkauf für die 5000 bis 6000 Gästekarten erst am Ende des Monats, was der aktuelle Verkaufsstand noch nicht berücksichtigt. Und zum anderen fällt das Topspiel des 4. Zweitliga-Spieltags noch in die Hamburger Ferienzeit.

Anders als beim Schalke-Spiel wird es am Donnerstagmorgen (ebenfalls ab 10 Uhr) einen freien Vorverkauf für die Hertha-Karten geben. Am Mittwochabend waren noch Tickets für 33 Euro auswärts zu haben – allerdings nicht mehr auf der Nordtribüne, für die die Karten – wie zu erwarten – schnell ausverkauft waren.

Auch am Donnerstagmorgen sollten interessierte Fans schnell sein, um sich definitiv ein Ticket zu sichern. Bestes Beispiel: Erst am Mittwochmorgen waren die dem HSV zur Verfügung gestellten insgesamt 3000 Karten für das erste Auswärtsspiel der Saison am 6. August (Sonntag, 13.30 Uhr) beim Karlsruher SC in den Verkauf gegangen – und innerhalb weniger Minuten gänzlich vergriffen.