Es waren gleich zwei Profis, die am Montagvormittag im Training fehlten und deren HSV-Zeit – nach jetzigem Wissen – im Anschluss an die Saison (zunächst) endet. Das Heimspiel am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg könnte ihr letztes sein, es drohen aber sogar noch mehr Ausfälle . Die MOPO gibt einen Überblick, wie Coach Steffen Baumgart personell plant, wie es nach dem Aufstiegs-K.o. um den Zuschauerrekord steht – und ob es Profis gibt, die im Volksparkstadion vor dem 34. Spieltag offiziell verabschiedet werden.

Matheo Raab – krank. Dennis Hadzikadunic – krank. Masaya Okugawa – krank. Dieses HSV-Trio eint, dass sie gesundheitlich angeschlagen sind und dass sie am Dienstag daher nicht im Volkspark zugegen waren. Doch es gibt auch Unterschiede.

Während Raabs Kontrakt noch bis 2026 gültig ist, sind die Verträge von Okugawa und Hadzikadunic bis Saisonende befristet. Sollten der für ein halbes Jahr vom FC Augsburg ausgeliehene Japaner sowie der für eine Saison von RK Rostov verpflichtete Bosnier rechtzeitig wieder fit sein, könnten sie am Sonntag noch einmal für den HSV spielen. Und danach nie wieder?

Keine Spieler-Verabschiedung bei letztem HSV-Heimspiel

Auch die auf ein Jahr ausgelegten Leihverträge von Lukasz Poreba (24/RC Lens) und Ignace Van der Brempt (22/RB Salzburg) laufen am 30. Juni aus, genauso wie die Arbeitspapiere von Keeper-Urgestein Tom Mickel (35) und Eigengewächs Stephan Ambrosius (25).

Aber, um wieder zu den Gemeinsamkeiten zu kommen: Nach MOPO-Informationen wird niemand aus dem genannten Sextett vor dem letzten Saisonspiel verabschiedet. Keine Blumen – weil die finalen Entscheidungen über eine Verlängerung noch ausstehen (Mickel, Ambrosius). Oder weil die ausschlaggebenden Gespräche mit den Stammklubs der vier Leihgaben erst noch geführt werden müssen.

Die Kaufoption für Okugawa wird der HSV aller Voraussicht nach nicht ziehen. Bei Poreba, bei dem der Verein eine solche in Höhe von 1,5 Millionen Euro ebenfalls besitzt und der sich zuletzt zur Stammkraft mauserte, sieht die Situation anders aus. Bei Van der Brempt, dessen Potenzial am wohl größten ist, bestehen ebenfalls Hoffnungen. Und bei Hadzikadunic, der sich einen Verbleib vorstellen kann, wie er der MOPO kürzlich verriet, liegt es nicht nur am HSV – sondern auch an einer FIFA-Regel.

Zukunft von HSV-Leihspielern hängt an der Boldt-Zukunft

So unterschiedlich die Situationen im Einzelfall sind, so klar ist es aus Vereinssicht, dass es nicht angebracht wäre, den einen, die zwei oder die drei usw. zu verabschieden, während man im Stadion anderen schon offiziell danken würde, um anschließend tschüs zu sagen. Hinzu kommt: Weil die Zukunftsfrage im Fall von Sportvorstand Jonas Boldt weiterhin offen ist und wohl auch nicht bis Sonntag beantwortet sein wird, ist auch noch unklar, wer die Gespräche mit den einzelnen Spielern und/oder den Stammvereinen in der Sommerpause führen wird.

Sportdirektor Claus Costa, Trainer Steffen Baumgart und Sportvorstand Jonas Boldt auf der HSV-Bank. WITTERS Sportdirektor Claus Costa, Trainer Steffen Baumgart und Sportvorstand Jonas Boldt auf der HSV-Bank.

Die Reihenfolge lautet daher: Zunächst muss die Cheffrage geklärt sein, dann wird verhandelt oder auch nicht – und dann wird verabschiedet oder auch nicht. Am Sonntag wird es jedenfalls noch nicht dazu kommen, auch wenn dieser Rahmen in den vergangenen Jahren häufiger genutzt wurde. Ein ausverkaufter Volkspark am 34. Spieltag wäre unter normalen Umständen ein Selbstgänger – ist es angesichts der nicht mehr bestehenden Aufstiegschance nun aber nicht mehr.

Nicht-Aufstieg: HSV droht Zuschauerrekord zu verpassen

Um den 17 Heimspiele umfassenden Zuschauerrekord aus der Saison 2006/07, als pro Partie im Durchschnitt 55.867 Fans in die HSV-Arena strömten, zu knacken, müssten gegen Nürnberg 56.348 Anhänger kommen. Doch diese Marke droht angesichts der tabellarischen Ausgangslage und dem feststehenden Klassenverbleib verpasst zu werden. Das bisher veräußerte Gästekontingent mit eingeschlossen, hatte der HSV bis Dienstagnachmittag rund 55.400 Karten verkauft. Also knapp 900 weniger als für den neuen Rekord erforderlich sein würden.

Auf der Stadionmap, die seit Beginn des freien Vorverkaufs letzte Woche Dienstag (7. Mai) für jede/n einsehbar ist, sind in den vergangenen Tagen einige freie Plätze hinzugekommen. Zudem ist nicht klar, wie viele Dauerkarteninhaber auch wirklich ins Stadion kommen werden – jetzt, da es sportlich um nichts mehr geht. Wobei: wirklich nicht?

HSV will Platz vier – Baumgart plant keine Mega-Rotation

Auch wenn es in Sachen Aufstieg keine Rolle spielt, geht es für den HSV noch darum, in seiner sechsten Zweitliga-Saison die schlechteste Endplatzierung seit dem Abstieg zu verhindern. Mit einem Auswärtssieg in Elversberg bei paralleler Niederlage des HSV (55 Zähler, Torverhältnis plus 17) könnte der Karlsruher SC (52 Punkte, ebenfalls plus 17) noch auf Rang vier springen. Und das Team von Steffen Baumgart könnte sogar noch auf Platz sechs abrutschen, wenn zusätzlich Hannover 96 (52 Zähler, plus 16) zu Hause gegen Holstein Kiel gewinnt.

Deshalb, und um in der Konsequenz keine möglichen Einbußen in der TV-Geld-Tabelle zu riskieren, wird der HSV-Trainer am Sonntag nicht experimentieren, geschweige denn die ganze Mannschaft austauschen. Sebastian Schonlau, der beim 0:1 in Paderborn wie Hadzikadunic zur Pause raus musste, trainierte am Dienstag nur individuell im Kraftraum und könnte ausfallen. Genauso wie Okugawa, Raab und erneut Immanuel Pherai, der nach seinen muskulären Problemen zum Auftakt der Trainingswoche immerhin wieder separat draußen laufen konnte.

Auf die Idee, kräftig zu rotieren, nur um einzelnen Profis oder Talenten einen Gefallen zu tun, wird Baumgart aber nicht kommen. Und das schließt auch das Sextett mit auslaufenden HSV-Verträgen ein. Es könnte am Sonntag also nicht nur keine Blumen geben – sondern im Einzelfall auch keine Spielzeit. Vielleicht aber ohnehin in der nächsten Saison wieder. Zumindest in Teilen.