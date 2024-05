Die Pleite in Paderborn bedeutete das Ende aller Aufstiegsträume für den HSV. Doch mitten in die Tristesse hinein gibt es nun auch noch neue Sorgen um Sebastian Schonlau. Der Kapitän wurde zur Pause ausgewechselt und leidet unter altbekannten Problemen, die ihm fast die gesamte Saison vermiesten. Fällt er erneut lange aus?

Als Sebastian Schonlau kurz nach der 0:1-Pleite in Paderborn über sein Befinden sprechen sollte, gab er sich seltsam zugeknöpft. „Lass uns nicht über mich sprechen“, erklärte der HSV-Kapitän nach dem endgültigen K.o. im Aufstiegskampf und verwies auf die große Enttäuschung über das Scheitern. Mittlerweile ist klar, dass Schonlau auch aus persönlichen Gründen Frust schob. Denn der 29-Jährige, der zur Pause ausgewechselt wurde, hat sich nach MOPO-Informationen erneut an der Wade verletzt. Am Montag wird sich herausstellen, wie schwer die Blessur diesmal ist.

Bitterer hätte Schonlaus Auftritt an seiner alten Wirkungsstätte nicht verlaufen können. Insgesamt zwölf Jahre kickte der Abwehrmann für den SCP, stieg mit dem Verein 2019 sogar in die Bundesliga auf. Am Freitag aber ging alles schief, was schief gehen könnte. Sportlich wie gesundheitlich.

Seit Mitte Februar war HSV-Kapitän Schonlau wieder fit

Ausgerechnet Schonlaus Problem-Waden verursachen wieder Sorgen. Eine schier unendliche Geschichte, die zu einer rabenschwarzen Saison für den Käpt’n führte. In der Sommervorbereitung verletzte er sich erstmals an der rechten Wade, es folgte ein ständiges Auf und Ab mit vielen Rückschlägen und Folgeverletzungen. Schonlau fiel fast die komplette Hinrunde über aus, verletzte sich dann ausgerechnet unmittelbar vor der Winterpause in Nürnberg (2:0) abermals. Diesmal an der linken Wade, aufgrund einer Fehlbelastung.

Seit Mitte Februar lief es dann endlich wie gewünscht. Elf Mal in Folge stand Schonlau in der HSV-Startelf und harmonierte zuletzt immer besser mit Dennis Hadzikadunic. Nun folgte der nächste bittere Rückschlag.

Immerhin: Anders als in Nürnberg erkannte Schonlau seine Probleme diesmal frühzeitig, verzichtete auf übertriebenen Ehrgeiz und ließ sich auswechseln. Die große Hoffnung: Die Verletzung könnte genau deshalb diesmal nicht ganz so schlimm sein.

Kann Schonlau beim HSV-Abschluss gegen Nürnberg dabei sein?

Wie schwer hat es Schonlau erwischt? Am Montag wird der Kapitän gecheckt, ein MRT soll Aufschluss darüber bringen, wie schlimm die Blessur ist. Völlig offen, ob der Kapitän zum sportlich bedeutungslosen Saisonabschuss gegen Nürnberg (19.5.) wird dabei sein können oder sogar eine längere Pause droht.

So oder so passt Schonlaus erneutes Verletzungspech zu dieser missratenen HSV-Saison …