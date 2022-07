Abgang mit Wehmut: Vagnoman nimmt die HSV-Raute mit zum VfB

Zwölf Jahre spielte Josha Vagnoman für den HSV. Nun sucht der gebürtige Hamburger in Stuttgart eine neue Herausforderung. Mit dem VfB reiste er am Samstag ins Trainingslager, um sich auf die neue Bundesliga-Saison vorzubereiten. Zuvor blickte der U21-Nationalspieler noch mal zurück auf seine Zeit in Hamburg.

Auf seinem Instagram-Account richtete sich Vagnoman an die HSV-Fans, erklärte unter anderem, dass er die Raute weiter in seinem Herzen tragen werde. Vagnoman: „Ich möchte mich bei Euch für den unglaublichen Support bedanken. Wir haben Erfolge gefeiert und sind an Niederlagen gewachsen. Seit 2010 trug ich mit Ehre die Raute auf der Brust, nun im Herzen.“

Sein erstes Profi-Tor und sein Debüt in der Bundesliga für den HSV im Alter von 17 Jahren, zwei Monaten und 27 Tagen bezeichnete er als „Erlebnisse, die ich nie vergessen werde“.

Ex-HSV-Profi Vagnoman unterschrieb für vier Jahre beim VfB

Dem HSV wünscht Vagnoman, der in Stuttgart bis 2026 unterschrieb, für die Zukunft „viel Erfolg“. Verbunden will er dem Verein auch aus der Ferne bleiben – mit der Raute im Herzen.