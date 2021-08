Die Nummer ist so gut wie klar. Am Montagvormittag trainierte Aaron Opoku noch beim HSV mit, später am Tag dann düste er mit dem Auto nach Osnabrück. Der 22-Jährige soll auf Leihbasis zum VfL wechseln und beim Drittligisten reifen.

Für Opoku ist es die dritte Leihe binnen zwei Jahren. Zunächst (Saison 2019/20) kickte er für Hansa Rostock in Liga drei – und überzeugte. Das gelang ihm in der Vorsaison beim Zweitligisten Jahn Regensburg nicht. Nun soll es der Billstedter Junge wieder eine Klasse tiefer versuchen. Beim HSV war er in dieser Saison chancenlos, bekam noch keine Minute Spielzeit.

Auch Rostock war wieder an HSV-Talent Opoku interessiert

Interesse meldete zum Wochenstart auch nochmal Rostock an, das Opoku gern ein zweites Mal für sich gewonnen hätte. Die Hansa-Verantwortlichen handelten sich aber eine Absage der HSV-Bosse ein – weil sie Opoku höchst ungern an einen Liga-Konkurrenten abgeben wollen. Gut für Osnabrück.