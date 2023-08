Es gibt nicht viele Begegnungen in dieser Saison, bei denen eine solche Knallgefahr herrscht. Rostocks Anhang gilt als der wohl konfliktfreudigste der ganzen Liga, am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) kommt Hansa mit knapp 6000 Fans in den Volkspark . Wie giftig kann es dann werden? Die MOPO hat sich in der HSV-Fanszene und bei der Polizei umgehört.

Es gibt nicht viele Begegnungen in dieser Saison, bei denen eine solche Knallgefahr herrscht. Rostocks Anhang gilt als der wohl konfliktfreudigste der ganzen Liga, am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) kommt Hansa mit knapp 6000 Fans in den Volkspark. Wie giftig kann es dann werden? Die MOPO hat sich in der HSV-Fanszene und bei der Polizei umgehört.

Seit die Mecklenburger vor zwei Jahren in die Zweite Liga zurückkehrten, sieht man sich wieder regelmäßig. Vor allem in Rostock gab es im Rahmen der vergangenen beiden Duelle erhebliche Probleme. Im Mai 2022 legten Hansa-Hools in der Pufferzone neben dem HSV-Block Feuer und fackelten HSV-Schals ab. Später gab es bei Reibereien 14 Verletzte (zwölf davon waren Polizisten).

HSV gegen Hansa – das ist kein Freundschaftsspiel

Auch zuletzt im Februar ging es hoch her, eine HSV-Anhängerin wurde ins Gesicht geschlagen. Auf der anderen Seite schlugen Teile der HSV-Ultras im Juli vergangenen Jahres über die Stränge, als sie im Volkspark ein homophobes Banner in Bezug auf die Hansa-Fans entrollten.

Wird es diesmal wieder übel? In der HSV-Fanszene gibt man sich nach MOPO-Informationen zumindest in Bezug auf die Krawallgefahr eher entspannt. Der Grund: Die Weite des Volksparkstadions, das in etwa doppelt so groß ist wie das Ostseestadion. Während der Spiele bei Hansa sind die HSV-Fans zudem in einer im deutschen Profifußball fast beispiellosen Situation, weil der Gästeblock direkt zwischen zwei Hansa-Blöcken liegt.

Wie die MOPO erfuhr, werden sich die Rostocker am Sonntag im Bereich des Bahnhofs Lurup treffen und von der Polizei zum Stadion begleitet werden. Bleibt der Wunsch nach einer Partie, in der vor allem der Fußball im Vordergrund steht.