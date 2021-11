Als „Spiel unter Freunden“ kündigte der Stadionsprecher die Partie des HSV-Nachwuchs gegen Drittliga-Absteiger VfB Lübeck an. Freundlich waren die Gäste allemal, sie bereiteten den „Rothöschen“ beim 3:0-Sieg kaum Probleme.

„Das war ein sehr reifer und disziplinierter Auftritt“, freute sich HSV-Coach Pit Reimers. Seine Elf legte los wie die Feuerwehr, Moses Otuali schloss einen Konter nach zehn Minuten zum 1:0 ab. Simbabwes Nationalspieler Jonah Fabisch legte in der 32. Minute das 2:0 nach. „Leon Sommer spielt mich prima an, so komme ich gut getimt durch die Innenverteidiger durch“, vergaß der Torschütze nicht den Dank an seinen Mitspieler.

Da die HSV-Defensive alles unter Kontrolle hatte, war spätestens mit dem dritten Tor durch Arlind Rexhepi (48.) alles entschieden. Dank der Norderstedter Niederlage kletterte der Rauten-Nachwuchs auf den fünften Platz, der zur Teilnahme an der Regionalliga-Meisterrunde berechtigen würde.

„Jetzt sieht es gut aus, aber es kommen noch schwierige Spiele“, taxierte Fabisch die Chancen auf ein Nachwuchs-Derby gegen Werder Bremen nach der Winterpause. Vor Weihnachten tritt der HSV noch gegen Holstein Kiel, Eintracht Norderstedt und Teutonia 05 an, im Gegensatz zum VfB Lübeck wohl echte Prüfsteine.

Doch Fabisch ist guten Mutes: „Auch nach dem 2:0 sind wir hartnäckig geblieben, wie schon in unseren letzten Spielen.“