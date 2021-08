„Wird eine entscheidende Rolle mitspielen“: Meißner soll zum HSV-Profi werden

„Im neuen Jahr wird Robin sicher eine entscheidende Rolle mitspielen. Der Junge ist gut, der Junge wird seinen Weg gehen.“ Das hatte Horst Hrubesch zuletzt über Sturm-Talent Meißner gesagt. Die Verantwortlichen beim HSV sehen es ähnlich. Der 21-Jährige soll Profi werden. Den neuen Vertrag muss er sich aber auch noch verdienen.

Eigentlich gehört Meißner zum Kader der U21, dort läuft sein Kontrakt noch bis 2022. Macht er so weiter wie zuletzt, könnte er bald richtiger Profi werden. Dabei geht es in erster Linie darum, ihn länger an den Verein zu binden. Große finanzielle Sprünge sind nicht geplant.

Sturm-Talent Meißner muss beim HSV jetzt weiter liefern



Meißner bekommt die Profi-Chance. Zwei gute Spiele reichen dafür noch nicht. Doch er ist auf einem guten Weg. Nun liegt es an ihm, diesen auch fortzusetzen und weiter mit Arbeit und Einsatz zu überzeugen.