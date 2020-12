„Kein Allerweltsfehler“: HSV-Keeper Ulreich will seinen Bock vergessen machen

Die Augen werden am Samstag auf ihn gerichtet sein. Noch etwas mehr als sonst. Nach seinem schweren Bock in Heidenheim, durch den der HSV in der Schlussminute das 2:3 kassierte, sinnt auch Sven Ulreich auf Wiedergutmachung.



Sein Trainer Daniel Thioune glaubt daran, dass es gelingt: „Ich hatte in dieser Woche das Gefühl, dass er sich nicht beeinflussen lässt.“

Gegen Hannover: HSV-Keeper Sven Ulreich will seinen Bock vergessen machen

Wie steckt Ulreich den Patzer weg? „Das war kein Allerweltsfehler“, weiß auch Thioune, der seinen Torwart aber komplett geerdet erlebte.



„Ihm war ja völlig klar, dass er in dem Augenblick die falsche Entscheidung getroffen hat. Aber Sven hat einige Jahre auf dem Buckel, er weiß mit einem gewissen Druck umzugehen.“

HSV-Keeper Ulreich ist Druck aus seiner Bayern-Zeit gewohnt



Davon ist auszugehen. Fünf Jahre lang war der 32-Jährige vor seinem HSV-Wechsel Ersatzkeeper der Bayern. Da wurde bei seinen 70 Pflichtspielen für den Rekordmeister ganz genau hingeschaut, wie er sich schlägt.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch deshalb sagt Thioune vor dem Nordderby gegen Hannover: „Es gab keine Sonderbehandlung, wir haben Sven nicht komplett in Watte gepackt.“