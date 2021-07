Hiobsbotschaft: Corona-Fälle bei St. Pauli-Gegner Braunschweig bestätigt

Der Verdacht hat sich bestätigt: Bei St. Paulis nächstem Gegner Eintracht Braunschweig wurden zwei Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt. Zwei Spieler sowie Trainer Daniel Meyer befinden sich in Quarantäne. Das Spiel am Millerntor am Ostermontag soll aber Stand heute stattfinden.

Bereits am Mittwoch hatten die Niedersachsen die Verdachtsfälle gemeldet, die aus der regulären von der DFL vorgesehenen Schnelltest-Reihe hervorgegangen waren. Am Donnerstag folgte die Hiobsbotschaft.

„Die PCR-Nachtestungen haben zwei COVID-19-Infektionen bestätigt“, teilte der Verein mit. Eine weitere Person befinde sich neben den Infizierten in häuslicher Isolation, weil sie als Kontaktperson ersten Grades eines Infizierten gewertet wird.

Positive Corona-Tests bei Eintracht Braunschweig

Ob dieser Kontakt innerhalb der Mannschaft stattfand, ist nicht bekannt. Ebenso intern blieb, welche Spieler neben Trainer Daniel Meyer betroffen sind und ob der Coach überhaupt infiziert oder nur Kontaktperson ist.

Das könnte Sie auch interessieren: Paqarada und Kosovo treten nach Boykott-Drohung doch gegen Spanien an

Vorerst habe aber Co-Trainer Thomas Stickroth „unter nochmals verschärften Hygienemaßnahmen“ die Vorbereitung auf das Gastspiel bei St. Pauli übernommen.