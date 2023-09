Wechselt Dani Baijens nach Paris? Das sagt Hamburgs Handball-Boss

Bleibt er oder geht er? Auch nach seiner Zehn-Tore-Performance gegen die HSG Wetzlar (30:25) war die Zukunft des von Paris Saint-Germain umworbenen Dani Baijens das große Thema bei Hamburgs Handballern.

„Wir wissen, dass da ein Traum für ihn mit der Champions League in Erfüllung gehen kann“, sagt HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke gegenüber der MOPO. In den Verhandlungen haben die Hanseaten laut Frecke „alles getan, was in unserer Macht steht“. Es wird wohl dennoch nicht ausreichend gewesen sein.

Dani Baijens wird schon länger von Paris Saint-Germain umworben

„Ich möchte das Beste erreichen. Ob das jetzt in Hamburg oder Paris ist, wird man sehen“, betonte Baijens selbst nach dem Spiel.

Das könnte Sie auch interessieren: „Schon etwas enttäuschend“: Hamburgs Handballer kämpfen um Fans

Ein Wechsel zu PSG wäre für den 25-Jährigen der logische Schritt. Ein attraktives Angebot, das er schwer ausschlagen kann.