Verlängerung bis 2025! Valiullin bleibt dem HSVH erhalten

2021 kam er von den Eulen Ludwigshafen und spielte sich beim Handball Sport Verein Hamburg zu einem der Leistungsträger auf. Am Freitag gaben die Hamburger bekannt, dass Azat Valiullin seinen Vertrag über diese Saison verlängert hat und dem Verein bis 2025 erhalten bleibt.

Valiullin schloss sich dem HSVH nach dem Aufstieg in die Bundesliga an und stand seitdem 86 mal auf der Platte, verbuchte alleine in dieser Saison 40 Tore in 21 Spielen. Der 2,05 Meter große Rückraumspieler bietet den Hanseaten vor allem defensive Stabilität und bringt mit seinen 33 Jahren viel Erfahrung in der besten Liga der Welt mit.

Valiullin und Jansen freuen sich über die Verlängerung

Valiullin selber fühlt sich in Hamburg sehr wohl und freut sich über ein weiteres Jahr im hohen Norden: „Hamburg ist einfach eine tolle Stadt mit so vielen Möglichkeiten. Wir fühlen uns hier wirklich zuhause und sind froh, nun die Planungssicherheit zu haben auch noch länger hier zu sein“. Und auch im Verein genießt der Rechtshänder viel Vertrauen: „Ich freue mich darauf, weiterhin meinen Beitrag im Team zu leisten und gemeinsam mit den Jungs unsere Ziele zu erreichen. Wir haben in den vergangenen Jahren bereits viele tolle Dinge erreicht und ich bin mir sicher, dass noch einige hinzukommen werden.“

Auch HSVH-Trainer Torsten Jansen ist begeistert über die Verlängerung mit einem seiner Schlüsselspieler:„Azat hat wirklich sehr gute Wurfqualitäten, aber kann genauso gut mitspielen und hat sich dahingehend auch noch mal entwickelt. Er ist bereit Verantwortung zu übernehmen und geht im Training voran. Deswegen ist er für uns als Typ und Spieler extrem wichtig und wir wollten auch über diese Saison hinaus mit ihm zusammenarbeiten. Wir sind froh, dass das nun auch so möglich ist.“

Für Valiullin und den HSVH geht es am Donnerstag (08.02 20:00 Uhr/live bei DYN) gegen die SG Flensburg-Handewitt um den Einzug in die Final Four des DHB-Pokal in Köln.