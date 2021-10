Im Hier und Jetzt sorgen Hamburgs Handballer als Aufsteiger für reichlich Furore in der stärksten Liga der Welt und wollen im anstehenden Heimspiel gegen die MT Melsungen am Sonntag (16 Uhr, Sporthalle) ihren Höhenflug fortsetzen. Im Hintergrund bastelt der Verein bereits an einer Verstärkung der Mannschaft für die Zukunft und hat einen weiteren Nationalspieler nach Hamburg gelockt.

Am Dienstag war er zur Unterschrift (Vertrag bis 2024) in Hamburg und berichtete auf Englisch von einem „schönen Besuch“. Bis Jacob Lassen (26) für den HSVH auf Torejagd geht, dauert es noch. Ab Sommer 2022 wird der Däne den rechten Rückraum verstärken.

Der 1,97 Meter große Linkshänder spielt aktuell für Bjerringbro-Silkeborg. Nicht nur in seinem Team, auch in der dänischen Liga zählt Lassen zu den Toptorjägern und besten Spielern, debütierte im April im Nationalteam und will unbedingt zur Europameisterschaft im Januar.

Jacob Lassen über HSVH: „Nächster Schritt“

Hamburg soll der „nächste Schritt“ sein. HSVH-Linksaußen Casper Mortensen habe ihm erzählt, dass sein künftiger Arbeitgeber „ein fantastischer Klub“ sei, sagt Lassen. Sein Ziel: „Ich will der Mannschaft helfen, wieder in die Spitze der Bundesliga zu kommen.“ Und wenn er mit seiner Verlobten und seinem Sohn (1) nach Hamburg ziehe, wolle er Deutsch können.

Das könnte Sie auch interessieren: Fünfter Sieg: Darum sind Hamburgs Handballer trotzdem kritisch

Beim HSVH feiert man den Transfer. „Wir sind stolz, dass wir Jacob verpflichten konnten. Auch Top-Klubs wollten ihn haben“, sagt Geschäftsführer Sebastian Frecke zur MOPO. Der vielseitige Rückraumspieler habe noch Potenzial. Gut möglich, dass der HSVH im Sommer einen noch besseren Spieler bekommt, als Lassen jetzt schon ist.