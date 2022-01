Zwei Wochen vor dem Start in die zweite Saisonhälfte senden Hamburgs Handballer ein starkes Signal für die Zukunft. Kreisläufer Niklas Weller und Spielmacher Leif Tissier haben ihre Verträge vorzeitig um ein Jahr bis 2024 verlängert. Der Aufsteiger kann langfristig mit seiner eingespielten und erfolgreichen Achse planen.

Der HSVH sei die „beste Option für mich“, sagt Tissier und hob neben seiner Mannschaft auch das Umfeld hervor. Der 22-Jährige (seit 2015 im Verein, seit 2017 in der ersten Mannschaft) will seine Entwicklung fortsetzen, sich in der Bundesliga etablieren und mithelfen, dass dies auch dem Verein gelingt.

„Binden eines der vielversprechendsten Talente“

„Mit Leif konnten wir eines der vielversprechendsten Talente im deutschen Handball langfristig an uns binden und sind stolz, dass er seine Zukunft weiterhin in Hamburg sieht“, freut sich Geschäftsführer Sebastian Frecke über das Bekenntnis von Tissier, einer Identifikationsfigur.

Das gilt auch für Weller, der seit Oberliga-Zeiten das HSV-Trikot trägt und drei Aufstiege feierte. „Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, irgendwo anders hinzugehen oder irgendwo anders zu spielen“, so der Co-Kapitän, mit 170 Einsätzen Rekordspieler des HSVH (755 Tore).