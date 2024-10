Siegesserie gerissen! HSV-Handballer werden von den Löwen vernascht

Irgendwann hat jede noch so schöne Serie ein Ende, das erfuhren nun auch die Handballer des HSV Hamburg. Drei Mal waren sie seit ihrer Rückkehr in die Bundesliga zu den Rhein-Neckar Löwen gereist, jedes Mal verließen sie die Halle als Sieger. Auch am Montagabend war lange Zeit zumindest ein Remis möglich, diesmal aber setzte es die erste Pleite. Mit 30:27 (16:13) behielten die favorisierten Löwen die Oberhand.

So schmerzhaft der Abend für die verletzungsgeplagten Hamburger noch werden sollte, so schön begann er. Zumindest für Jogi Bitter, der vor wenigen Tagen sein definitives Karriereende verkündete und von den Fans in Mannheim mit stehenden Ovationen gefeiert wurde. Verdienter Lohn für eine grandiose Karriere des 41-Jährigen, der seinem HSV als Vize-Präsident erhalten bleibt. „Das war herzerwärmend, das war toll“, schwärmte Bitter im Gespräch mit „Dyn“.

Der HSV Hamburg legte bei den Löwen einen Fehlstart hin

Bei aller Euphorie um den Weltmeister von 2007: Bereits in den ersten Minuten der Partie riss es die Löwen-Fans erneut von ihren Sitzen, diesmal allerdings zum Ärger der Hamburger. Schnell lag das Team von Trainer Tosten Jansen 0:3 hinten (5.). Ein klassischer Fehlstart, den der HSV zwar kurzzeitig korrigierte (7:7/13.), doch die Löwen blieben im ersten Durchgang das bissigere Team. Folgerichtig führten sie zur Pause mit 16:13.

Der HSV wechselte den Keeper. Für Robin Haug, der mit fünf Paraden zunächst stark begonnen hatte, kam Mohamed El-Tayar. Und tatsächlich: Auch aufgrund des Keepers wurde es nochmal spannend, der HSV kam auf 23:24 heran (47.), vergab mehrfach – auch zeitweise in Überzahl – große Chancen zum Ausgleich. So aber jubelten am Ende doch die Löwen, erstmals seit 2014 wieder in eigener Halle gegen die Hamburger, die nach fünf Partien fünf Zähler auf dem Konto haben.

Nach der Rückreise aus Mannheim geht es nun am Freitag für den HSV wieder in die Vollen, erneut wird es schwer. Dann trifft Jansens Team zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit auf den THW Kiel (20 Uhr, Sporthalle Hamburg). Am vergangenen Donnerstag entschieden die Kieler das Pokal-Duell der beiden Teams in Hamburg mit 30:27 für sich. (sim)

HSV-Tore bei den Löwen: Mortensen, Tissier, Weller (je sechs), Andersen, Lassen (je vier), Axmann