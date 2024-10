Ex-Rostock-Boss übernimmt ab sofort die Geschäfte beim HSV Hamburg

Der neue Geschäftsführer des Handball Sport Verein Hamburg ist gefunden. Am Montag wurde offiziell bestätigt, dass die Nachfolge des ausgeschiedenen Sebastian Frecke Christian Hüneburg antreten wird.

„Die Aufgabe in Hamburg ist sehr spannend und reizvoll und ich bin freue mich sehr darauf, den Verein mit Besonnenheit und mit Ambitionen in die Zukunft zu führen“, erklärte Hüneburg in der Pressemitteilung des Vereins.

Und auch HSVH-Präsident Kay Spanger gibt sich zufrieden: „Christian ist aufgrund seines Werdegangs und seines Profils genau die Person, die wir für die anstehenden Aufgaben gesucht haben. Wir alle freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

HSVH: Christian Hüneburg übernimmt Geschäftsführung

Hüneburg ist in der norddeutschen Sportlandschaft kein Unbekannter. Zuletzt war der 48-Jährige von 2020 bis 2023 als Geschäftsführer bei den Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin tätig. Davor arbeitete er sieben Jahre lang beim Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock. Fünf Jahre war er als Finanzvorstand für die Mecklenburger aktiv.

Sportlich sind die Hanseaten am Montagabend gefordert. Für die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen steht das Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar Löwen (19 Uhr/Dyn) auf dem Programm.