„Gute Basis“: Kader von Hamburgs Handballern steht – und das kurz nach Saisonende

Nächster Programmpunkt: Urlaub. Die Mannschaft des HSV Hamburg hat ihre Saisonabschlussfahrt nach Mallorca hinter sich gebracht und auch Trainer Torsten Jansen ist mit der Nachbereitung der abgelaufenen Spielzeit und den ersten Vorbereitungen auf die kommende fertig und freut sich auf seinen obligatorischen Trip nach Schweden. Abschalten. Akku aufladen für die dritte Bundesliga-Saison.

Mit der zweiten Spielzeit in der ersten Liga, die der HSVH auf einem großartigen siebten Platz beendet hat, ist Jansen mehr als zufrieden. Ein Ergebnis, auf das alle stolz sein können, sich aber niemand ausruhen dürfe, betont der Coach. „Wir haben eine gute Basis“, sagt der 46-Jährige. „Es gilt, darauf aufzubauen und weiter hart zu arbeiten.“ Das Team und auch einzelne Spieler haben immer noch Entwicklungspotenzial.

HSVH-Trainer Jansen geht mit Zuversicht in seinen Urlaub

Ein Vorteil ist, dass Jansen längst weiß, welchen Kader er zum Trainingsstart am 19. Juli zur Verfügung haben wird, denn die Personalplanungen für die kommende Saison sind seit Monaten abgeschlossen. Das Gerüst der Mannschaft ist stark, alle Topspieler bleiben an Bord.

Den Abgängen von Tobias Schimmelbauer (35/Abwehr, Linksaußen), Nicolai Theilinger (31/Rückraum rechts) und Nachwuchs-Kreisläufer Thore Feit (21) stehen drei Zugänge gegenüber: der ungarische Nationalspieler Zoran Ilic (21/Veszprem), der Theilingers Platz als zweiter Mann hinter Rückraum-Star Jacob Lassen übernimmt, und der Kroate Tomislav Severec (25/RK Nexe) für den linken Rückraum. Zudem rückt Nachwuchs-Linksaußen Alexander Hartwig (20) dauerhaft in den Profikader als Backup von Toptorjäger Casper Mortensen.

HSVH zur Saisonvorbereitung auf Teneriffa – mehrere Testspiele geplant

Wie gut die beiden Rückraumspieler sind und wie schnell sie zu Verstärkungen werden können, wird sich frühestens in den Vorbereitungsspielen zeigen. Die Verantwortlichen hoffen, dass sich Ilic und Severec als ähnlich gute Griffe wie im Vorjahr Lassen, Dani Baijens und Andreas Magaard erweisen. Zunächst gilt es, das Duo schnell zu integrieren. Jansen ist diesbezüglich „sehr optimistisch“ und das Trainingslager auf Teneriffa (20. bis 27. Juli) gleich zu Beginn der Vorbereitung wird den Prozess beschleunigen.

Das erste Testspiel bestreitet der HSVH am 4. August in Seehausen (Sachsen-Anhalt) gegen Zweitligist Potsdam. Es folgen der Heide Cup in Schneverdingen (11. – 13.8.), ein Test bei Zweitliga-Aufsteiger Vinnhorst (16.8.) und vier Tage später das Blitz-Turnier des THW Kiel. Der erste Bundesliga-Spieltag steigt am letzten August-Wochenende. „Dann“, so Jansen, „geht alles wieder bei Null los.“