Durchstarter Dani Baijens vom HSV Hamburg ist reif für die Inseln

Beim letzten Kraftakt der Hamburger Handballer geht es nicht um Punkte, sondern um Party. Am Tag nach dem 33:28-Sieg im Saisonfinale gegen Melsungen nahm die Mannschaft die Abschlusstour nach Ma​​​​​​​llorca in Angriff. Für Rückraum-Turbo Dani Baijens nur der Auftakt. Der „fliegende Holländer“ ist nach einer starken Premierensaison im HSVH-Trikot reif für die Inseln.

Plural. Zunächst düste Baijens am Montagmorgen mit seinen Teamkollegen gen Spanien. In der Woche darauf geht es dann mit Freundin Nyala für zweieinhalb Wochen nach Bali. „Ich bin total gespannt“, sagt der 25-Jährige, der seinen Körper erholen, die Seele baumeln und einfach nur genießen will.

HSV Hamburg: Dani Baijens „zufrieden“ mit Premieren-Saison

Alle 34 Liga-Partien hat Baijens in den Knochen, spielte Angriff und Abwehr und biss sich in den letzten Wochen trotz Schmerzen im Ellenbogen durch. Seine Bilanz kann sich sehen lassen. Mit 136 Toren ist der niederländische Nationalspieler drittbester Schütze des HSVH und mit 104 Assists zehntbester Vorbereiter der Liga.

„Ich bin zufrieden mit meiner ersten Saison hier“, sagt Baijens, der im vergangenen Sommer von Zweitligist Hamm gekommen war, zum Leistungsträger wurde und sich weiterentwickelte. „Ich habe viel gespielt und viel gelernt. Es hat mega Spaß gemacht mit der Mannschaft. Schade, dass es am Ende nicht für den Europapokal gereicht hat. Aber es war eine geile Saison von uns.“