Am Sonntag ist Feiertag. Beim Handball Sport Verein Hamburg und seinen Fans. Das Saisonfinale gegen Melsungen (15.30 Uhr, Barclays Arena) beschließt eine herausragende Saison, die die Mannschaft im zweiten Bundesligajahr hingelegt hat. Mit einem Sieg – dem dann 17. – will der HSVH die begeisternde Spielzeit krönen, mit der sie Handball-Deutschland überrascht haben – und nicht zuletzt auch sich selbst.

Überragend. Anders kann das Urteil nicht lauten, wenn es um die Gesamtleistung geht (großartig oder grandios gehen als Adjektive auch durch). Und dabei spielt es eine untergeordnete Rolle, ob der HSVH doch noch Platz sechs zurückerobert und sich damit sensationell für den Europapokal qualifiziert oder eben nicht.

Wer vor der Saison vorhergesagt hätte, dass die Hamburger das letzte Saisonviertel bis wenige Tage vor Saisonende im oberen Tabellendrittel bestreiten und am 34. Spieltag noch im Rennen um den durch die Niederlage in Berlin verlorenen sechsten Platz und damit die Europapokal-Teilnahme sind, der wäre für verrückt erklärt worden – und das völlig zu Recht.

Die Neuzugänge des HSV Hamburg schlugen voll ein

Die Neuzugänge – allen voran Rückraum-Hüne Jacob Lassen und Turbo-Mittelmann Dani Baijens – sind voll eingeschlagen, was so nicht zu erwarten war. Beide haben die Mannschaft besser gemacht und sind selbst besser geworden, auch besser gemacht worden. Ein Zusammenspiel, das alle aufs nächste Level brachte.

Die meisten Experten hatten der Mannschaft von Trainer Torsten Jansen vor der Saison einen der Plätze im hinteren Tabellendrittel prophezeit, gesichert, mehr aber auch nicht. Optimisten – auch in den eigenen Reihen – hatten bei idealem Saisonverlauf einen einstelligen Tabellenplatz für möglich gehalten, der schon eine enorme Verbesserung zur Endplatzierung der Premieren-Spielzeit (Platz 14) gewesen wäre. Aber das obere Drittel – mit Chance auf Europa?

Das ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass der HSVH seit Wochen mit einem dezimierten Kader in die Spiele geht und auf Schlüsselspieler verzichten muss. Der im Sommer 2022 gekommene Lassen, bis zu seinem Saisonaus einer der Topscorer (Tore + Assists) der Liga, fehlt seit Anfang April. Keeper-Riese Johannes Bitter fehlt seit Anfang Mai, Nicolai Theilinger seit Mitte Mai. Seitdem spielen die Hamburger ohne Linkshänder im rechten Rückraum. Zwischenzeitlich verpasste auch Leif Tissier drei Spiele. Trotzdem blieb der HSVH oben dran, erkämpfte sich wichtige Siege.

Torsten Jansen: „Ich bin stolz auf die Mannschaft“

„Ich bin stolz auf die Mannschaft“, sagte Jansen, dessen Mannen (34:32 Punkte) bislang acht Zähler mehr als in der Vorsaison geholt haben, kürzlich im Gespräch mit der MOPO. „Was die Jungs leisten, gerade auch unter den schwierigen Umständen zuletzt, das ist einfach stark.“ Beweis für Qualität und Charakterstärke.

Natürlich profitierte der HSVH auch davon, dass in dieser Saison einige etablierte und ambitionierte Teams wie Melsungen, Erlangen, Göppingen oder Wetzlar schwächelten, aber das ist 1.) in jedem Jahr so und 2.) spielten die Hamburger einfach richtig gut und sehr erfolgreich. Die starke Platzierung ist nicht glücklich, sondern hart erarbeitet und auch verdient.

HSVH setzt vor allem auf Entwicklung und Potential

Um einordnen zu können, was in dieser Saison schon jetzt Phänomenales gelungen ist: Beim Personaletat belegen die Hamburger in der Liga einen Platz im unteren Viertel, sind aber sportlich seit Monaten im (oder am) oberen Drittel unterwegs.

Aus den bescheidenen finanziellen Mitteln hat der Verein also verdammt viel gemacht, neudeutsch: überperformt. Zum Vergleich der kommende Gegner: Die Melsunger, punktgleich einen Platz hinter dem HSVH auf Rang acht, haben einen mindestens doppelt so hohen Etat, kaufen Jahr für Jahr neue Topspieler und – neudeutsch: unterperformen. Mal wieder. Die Hamburger setzen vor allem auf Entwicklung, Neulinge mit Potenzial und auch auf Eigengewächse. Auch das macht den sportlichen Erfolg bemerkenswert und – von Expertenseite und auch der Konkurrenz immer wieder zu hören – lobenswert.

Stars hat der HSVH auch, keine Frage. Allen voran Linksaußen Casper Mortensen, der seinem Verein sogar einen Titel beschert: Torschützenkönig. Mit bislang 234 Toren liegt der Däne klar vor dem zweitplatzierten Juri Knorr (208 Treffer) vom Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen.

Kollektiver Mannschaftserfolg bei Hamburgs Handballern

Der Erfolg des HSV Hamburg in dieser Spielzeit ist aber eindeutig ein kollektiver, eine Mannschaftsleistung, Trainerteam eingeschlossen. Umso mehr ist der Mannschaft ein finales Erfolgserlebnis und eine Siegesfeier mit den Fans zu wünschen.

Sollte es mit Europa nicht klappen, worauf alles hindeutet, dann wird der ein oder andere Spieler und auch Fan angesichts der guten Ausgangslage vor zwei, drei Wochen möglicherweise zunächst enttäuscht sein. Eine Enttäuschung, gar ein Scheitern, ist es aber nicht.

HSVH-Saison sollte kein Maßstab für die nächste sein

Wer das anders sieht, hat die Bundesliga mit ihrem knallharten Wettbewerb, den unzähligen engen Spielen und der enormen Leistungsdichte, insbesondere im volatilen Tabellenmittelfeld, nicht verstanden. Gleiches gilt für jene, die meinen, der HSVH müsse diese Saison als Maßstab für die kommende Spielzeit nehmen, sich die finale Platzierung als (Mindest-)Ziel setzen und dies bitteschön auch noch ausrufen.

Wäre aufsehenerregend, klar. Und dumm. Nicht ambitioniert, sondern realitätsfern – siehe finanzielle Kräfteverhältnisse in der Liga. Das heißt nicht, dass der HSV Hamburg in der kommenden Spielzeit nicht ähnlich erfolgreich sein kann, sondern dass es keine Grundlage gibt, dies zu erwarten oder gar zu fordern.

Die Erwartungshaltung, insbesondere von außen, wird vor Beginn der dritten Erstligasaison ohnehin schon hoch genug sein. Kein Grund zur Klage im Übrigen. Man könnte auch sagen – und das ist in diesem Fall ein Kompliment: selber schuld.