Plötzliches Karriereende! Verletzungs-Drama um früheren HSV-Handballer

Er gehörte zur letzten Mannschaft des früheren HSV Handball vor dem Niedergang und der Insolvenz im Januar 2016, war Teamkollege von Keeper-Gigant Johannes Bitter, Weltklasse-Linksaußen Casper Mortensen oder Rückraum-Riese Pascal Hens. Ebenso plötzlich und dramatisch wie seine Zeit in Hamburg geht jetzt auch die Karriere von Rückraumspieler Allan Damgaard zu Ende – mitten in der Saison.

Der ehemalige dänische Nationalspieler hat sein sofortiges Karriereende erklärt. Damgaard, der in seiner Heimat beim Erstligisten TTH Holstebro unter Vertrag steht, hat sich eine schwere Knorpelverletzung im rechten Knie zugezogen, die eine Operation nötig macht und eine lange Ausfallzeit bedeutet. Bitter: Da der 36-Jährige schon länger geplant hatte, seine aktive Karriere am Saisonende zu beenden, wird er nun kein Spiel mehr bestreiten.

Allan Damgaard muss sofort seine Karriere beenden

„Es tut weh, aber es ist jetzt vorbei“, sagt der ältere Bruder von Michael Damgaard, der für den Deutschen Meister SC Magdeburg und auch die dänische Nationalmannschaft spielt, via Vereins-Homepage. „Ich bin schon so lange dabei, dass ich sehr gut weiß, dass man leider nicht immer alles selbst entscheiden kann.“

Der unvermittelte Karriere-K.o. trifft ihn und auch den Verein hart. „Es ist schwierig, dass ich den letzten Satz nicht setzen kann. Dass ich nicht ein letztes Mal bei der Mannschaft einlaufen kann, dass ich mein letztes Spiel nicht genießen kann und vor allem, dass ich der Mannschaft in der entscheidenden Phase der Saison nicht helfen kann“, hadert der Holstebros Spielmacher. „Verletzungen kommen immer zu einem ungünstigen Zeitpunkt, aber ich denke, diese kommt zu einem wirklich ungünstigen Zeitpunkt.“

Damgaard spielte 2015 für den HSV Handball in Hamburg

Nach dieser Saison kehrt der 1,85 Meter große Rechtshänder zu seinem früheren Verein Mors-Thy Handbold zurück, wo er Co-Trainer wird. Im Sommer 2015 war Allan Damgaard zum HSV Handball gewechselt, der damals von Michael Biegler trainiert wurde. Nach nur einer halben Saison musste der Verein Insolvenz anmelden und wurde Ende Januar vom Spielbetrieb abgemeldet und die Mannschaft aufgelöst.

Damgaard zog es zurück in seine Heimat, wo er sich dem Topklub Bjerringbro-Silkeborg anschloss, der am Saisonende die dänische Meisterschaft feierte. 2017 wechselte Damgaard erneut in die Bundesliga, spielte zwei Jahre lang für FrischAuf Göppingen, bevor er 2019 einen Vertrag bei seinem heutigen Klub Holstebro unterschrieb.