Kracher gegen Kiel: Hamburgs Handballer knacken Zuschauer-Rekord

Zweite Saison, erste Sahne! Hamburgs Handballer haben sich in der Bundesliga nicht nur etabliert, sondern mischen im zweiten Jahr munter im oberen Mittelfeld mit und haben schon ein ums andere Mal für Furore gesorgt. Zehn Spieltage vor dem Ende der Spielzeit hat der HSVH so viele Pluspunkte auf dem Konto wie nach der gesamten Vorsaison. Die neue Punkte-Bestmarke ist nur eine Frage der Zeit. Einen anderen Rekord hat der Verein gerade geknackt.

Während Trainer Torsten Jansen seine Mannschaft nach dem 27:27-Heimremis gegen Stuttgart und dem verletzungsbedingten Saisonaus von Rückraum-Star Jacob Lassen gerade auf die nächste Aufgabe am Sonntag beim Bergischen HC vorbereitet, hat der Klub in dieser Woche eine magische Schallmauer durchbrochen.

Beim Vorverkauf für das Heimspiel gegen Rekordmeister THW Kiel am 27. Mai in der Barclays Arena sind jetzt mehr als 10.000 Tickets verkauft worden. Damit ist klar, dass der HSVH in rund sieben Wochen vor der größten Kulisse seit der Neugründung 2016 spielen wird. Fan-Rekord!

HSV Hamburg: Über 10.000 Tickets gegen THW Kiel weg

„Das ist eine super-schöne Zahl und natürlich ein weiterer Meilenstein für unseren Verein in der Bundesliga“, sagt Geschäftsführer Sebastian Frecke zur MOPO. „Das zeigt uns, dass die Jungs auf der Platte einen großartigen Job machen, dass uns Hamburg immer mehr annimmt, und dass das Duell Hamburg gegen Kiel wieder die Massen anzieht.“

Der bisherige Fanrekord des HSVH ist fünf Jahre alt. Zum Weihnachtsspiel des damaligen Drittligisten gegen Fredenbeck am 26. Dezember 2017 waren sagenhafte 9964 Zuschauende in die Arena geströmt. Die Publikums-Bestmarke in Liga eins liegt bei 8533, aufgestellt am 5. Dezember 2021 – gegen Kiel.

In dieser Saison dürften es gegen die „Zebras“ mindestens 2000 Zuschauende mehr werden. „Ein volles Haus gegen den THW, für den es in der ganz heißen Phase um die Meisterschaft geht – mehr geht nicht“, versprüht Frecke schon jetzt Vorfreude. Dass der neue Fan-Rekord auch mit den vielen Kieler Anhängern zusammenhängt, die sich ein Ticket gesichert haben dürften, schmälere die Bestmarke nicht, sagt Frecke.

Der aktuelle Zuschauerschnitt liegt bei 3905

Mit der Entwicklung der Zuschauerzahlen in den letzten Monaten ist man beim HSVH zufrieden, nachdem der Zuspruch zu Saisonbeginn hinter den Erwartungen und der wirtschaftlichen Kalkulation zurückgeblieben war. „Da hatten wir einige Sorgenfalten“, gibt Frecke zu. Zuletzt war die Sporthalle Hamburg, Hauptspielort, immer voll (3750 Plätze).

Aktuell liegt der Zuschauerschnitt bei 3905 und damit um rund 200 höher als in der Vorsaison, trotz gestiegener Ticketpreise. Platz zehn in der Zuschauertabelle der Liga. Aber der Kiel-Kracher kommt ja erst noch. Bis Saisonende hat der HSVH noch satte sechs Heimspiele. Da geht noch einiges.