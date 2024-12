Offiziell! Ilic verlässt den HSVH – auch sein neuer Klub steht fest

Der HSV Hamburg muss ab Sommer ohne Zoran Ilic auskommen. Der 22 Jahre alte Linkshänder wird seinen auslaufenden Vertrag in der Hansestadt nicht verlängern, was sich bereits seit einigen Wochen angedeutet hatte. Jetzt wurde der Abgang offiziell vermeldet – und auch sein neuer Klub steht fest.

Ilic wird sich dem polnischen Top-Team Wisla Plock anschließen, um mit den Polen in der Champions League zu spielen. Bereits 2020 war der Ungar Ilic kurzzeitig für Plock aktiv.

HSVH: Zoran Ilic wechselt im Sommer zu Wisla Plock

„Die Champions League ist die größtmögliche Bühne, die es im Klub-Handball gibt“, sagte Ilic, „und es hat mich immer sehr gereizt, mich dort mit den besten Teams Europas zu messen. Deshalb wollte ich wieder selbst in der Champions League spielen und habe mich entschieden, Hamburg zu verlassen.“

Ilic war im Sommer 2023 vom ungarischen Top-Klub Veszprem nach Hamburg gewechselt, sein Abschied nach dann zwei Jahren kommt nicht mehr überraschend. „Es war uns schon länger klar, dass Zoran unbedingt wieder in der Champions League spielen will. Er hat uns auch schon frühzeitig darüber informiert, dass er nicht verlängern wird, weil er sich gerne einem Champions-League-Club anschließen will“, sagt Sportdirektor Johannes Bitter in der Pressemitteilung.

Und weiter: „Schon als er 2023 bei uns unterschrieben hat, hatten ihn viele Teams auf dem Zettel, in den letzten 1,5 Jahren ist dann aber halb Europa auf ihn aufmerksam geworden.“ Bis zu seinem Wechsel wird es noch ein paar Monate dauern und Ilic sagt: „Wir haben noch eine halbe Saison zu spielen und da werde ich mein Bestes für den HSVH geben, damit wir zum Saisonende bestmöglich dastehen und ich mich mit einem guten Saisonabschluss verabschieden kann.“ (sid/mp)