26 Jahre Spitzensport, Meister, Champions-League-Sieger, Pokal-Gewinner, Weltmeister und in seiner zweiten Karriere nun Sportchef und Vize-Präsident seines Herzensvereins HSV Hamburg. Beim Nord-Kracher gegen Flensburg wird Jogi Bitter ein letztes Mal im Kader stehen und dann groß verabschiedet. In der MOPO spricht er über seine einzigartige Karriere in Superlativen: die wildeste Party, der traurigste Tag, der größte Triumph – und der größte Fehler.