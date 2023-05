Nach Zoff mit Trainer Jansen: Mortensen wirft Hamburgs Handballer zu klarem Sieg

Als feststehender Absteiger will sich der ASV Hamm-Westfalen gebührend aus der Bundesliga verabschieden. Gegen Hamburgs Handballer aber konnte das Tabellenschlusslicht nur in der Anfangsphase mithalten – am Ende siegte der HSVH klar mit 34:27 (18:12) und wahrt seine Chance auf Europa. Auch Torjäger Casper Mortensen stand wieder auf der Platte und lieferte kräftig ab.

Nachdem Mortensen gegen Lemgo (28:32) noch wegen seines Zoffs mit Trainer Torsten Jansen weitgehend auf der Bank hatte schmoren müssen, ging der 33-Jährige nun wieder seiner Hauptbeschäftigung nach: Er warf Tore. Und davon reichlich. Mit elf Treffern war Mortensen abermals bester Hamburger Werfer, befindet sich mit nun 217 Saisontoren auf allerbestem Weg zur Torjägerkrone der Bundesliga.

ASV Hamm-Westfalen gegen HSV Hamburg überfordert

Für Hamm-Westfalen, für das seit einer Woche der Abstieg in Liga zwei fix ist, war aber nicht nur Mortensen eine Nummer zu groß. Das defensivschwächste Team der Liga hielt den HSVH nur anfangs in Reichweite, musste dann kapitulieren und Hamburg früh ziehen lassen. Keeper Jens Vortmann (elf Paraden) tat sein Übriges.

„Es war ein rundum schöner Abend“, freute sich Mortensen bei Sky, mahnte aber: „Noch reden wir nicht über Europa, es sind noch vier Spiele. Jetzt freuen wir uns auf Samstag.“ Dann steigt das Topspiel gegen Kiel.

Tore HSVH: Mortensen (11), Andersen (6/2), Baijens, Tissier, Weller (je 4), Axmann (3), Feit, Valiullin (je 1)