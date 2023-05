„Unfassbar“: Nicht nur Hamburgs Profi-Handballer begeistern

Der Handball Sport Verein Hamburg fiebert seit Wochen dem Heimspiel-Kracher gegen Rekordmeister THW Kiel am Samstagabend in der Barclays Arena entgegen – und jetzt steht fest: Es gibt das Nord-Duell sogar in doppelter Ausführung.

Bevor der Tabellensechste der Bundesliga zur Prime Time um 20.30 Uhr den Spitzenreiter vor 12.000 Zuschauern fordert und dabei einen neuen Fan-Rekord seit der Neugründung des HSVH 2016 aufstellt, tritt der Nachwuchs an. Bühne frei für die Jugend! Die U17 darf ihr Hinspiel des Halbfinals um die Deutsche Meisterschaft in der riesigen Arena austragen – der Gegner: THW Kiel (Anwurf 18 Uhr).

Die Begeisterung bei seinen Jungs sei „unfassbar groß“, berichtet Trainer Johannes Krüger. „Das haben sie sich durch herausragende Leistungen aber auch selbst erarbeitet.” Jugendvorstand Stefan Schröder ist „fest davon überzeugt, dass es ein riesiges Highlight für die Jungs wird, das sie so schnell nicht vergessen werden”. Es ist das erste Mal, dass ein Jugend-Team des HSVH in einem DM-Halbfinale steht. Ein großer Erfolg für den ganzen Klub.