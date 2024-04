HSV Hamburg surft auf der Erfolgswelle in den Kiel-Kracher

Fünf Siege in Serie bedeuten einen neuen Vereinsrekord und das Selbstvertrauen ist in dieser Saison auf einem Höchststand. Hamburgs Handballer schwimmen auf der Erfolgswelle und blicken mit Vorfreude und Zuversicht dem Heimspiel-Kracher gegen Kiel entgegen.

Läuft. Wie am Schnürchen. Mit dem glücklichen, aber nicht unverdienten 26:25-Sieg in Hannover hat der HSVH nicht nur seine Serie ausgebaut, sondern nach Melsungen den nächsten Europacup-Anwärter besiegt.

Heimspiel: Mit den Fans im Rücken gegen Kiel

„Wir haben derzeit einfach auch das Momentum auf unserer Seite“, sagt Leif Tissier. „Wir haben dieses Selbstvertrauen bei durchweg allen Spielern. Das ist brutal.“

Beispiel: Thies Bergemann, auf Rechtsaußen eigentlich Back-up von Stammkraft Frederik Bo Andersen, spielte stark auf und steuerte vier Tore bei, darunter in der heißen Schlussphase die wichtigen Ausgleichstreffer zum 24:24 und 25:25.

Der nächste Gegner ist noch einmal ein anderes Kaliber. Am Freitag kommt Rekordmeister Kiel in die Barclays Arena im Volkspark. Wenngleich der THW in dieser Saison Probleme hat und Vierter ist, wäre es laut Tissier „vermessen“ von einer 50:50-Chance zu sprechen. „Aber wenn wir zu Hause vor so vielen Fans spielen und mit dem Selbstvertrauen, was wir gerade haben, kann man schon sagen, dass wir eine Chance haben.“