HSV-Hamburg-Star sieht wegen Flaschen-Fauxpas Rot: „Passt ins Bild“

Es war eine Szene, die das Zeug hatte, in jeden Jahresrückblick aufgenommen zu werden. Bei der 28:30-Niederlage des HSV Hamburg beim HC Erlangen hatte Dani Baijens am Freitagabend kurz vor Schluss die Rote Karte gesehen, weil er eine Trinkflasche von der Platte holte. Die MOPO sprach mit dem Niederländer über die wohl ungewöhnlichste Bestrafung in seiner Karriere.

Auch mit etwas Abstand schüttelt der 25-Jährige noch mit dem Kopf. „Ich wollte mich nur hinsetzen und da stand da eine Flasche rum“, schildert Baijens, wie es zu dem Fauxpas kommen konnte. Er touchierte sie, die Flasche rollte aufs Feld, „und dann wollte ich nicht, dass sich jemand verletzt. Ich hatte ja keine Intention, am Spiel teilzunehmen“.

Das war auch für jeden offensichtlich, schützte ihn aber nicht vor der dritten Zeitstrafe. Also sah Baijens in Minute 54 Rot. „Die Schiris haben gesagt, sie könnten nichts anderes machen“, führt Baijens die strenge Regelauslegung der Unparteiischen aus. „Ich bin da anderer Meinung.“

Die Szene ging im Netz viral. „Ich würde wieder so reagieren“, sagt Baijens, würde aber hoffen, dass beim nächsten Mal die Schiris wegschauen. Diesen Gefallen taten sie ihm in Erlangen nicht. Baijens ernüchterter Kommentar zur bitteren Szene: „Es passt ins Bild.“