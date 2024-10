„Heute ist der Tag gekommen“: Jetzt also doch! HSVH-Legende Bitter beendet Karriere

Der letzte Weltmeister von 2007 hängt die Handballschuhe an den Nagel: Torhüter Johannes Bitter, großer Rückhalt im Endspiel von Köln gegen Polen, macht mit 42 Jahren mit sofortiger Wirkung Schluss. Dies teilte sein Klub HSV Hamburg mit, nachdem die beiden Torhüter Robin Haug und Mohamed El-Tayar ihre Verletzungen überwunden haben.

„Heute ist der Tag gekommen, an dem ich offiziell meine aktive Handball-Karriere beende. Es ist schwer, sich darauf vorzubereiten, auch wenn ich Tage und Monate hatte. Es jetzt so zu spüren, ist was ganz anderes“, sagte Bitter, der nach 26 Profijahren Schluss macht. Bitter wird künftig auch nicht mehr als Backup bereitstehen, der HSVH plant nun mit Finn Knaack als drittem Torwart.

HSVH: Jogi Bitter bleibt im Verein erhalten

Das DHB-Pokalspiel gegen Rekordmeister THW Kiel am Donnerstag (27:30) war damit Bitters letzter Einsatz, der gebürtige Oldenburger wird von seinem Klub allerdings noch im Rahmen des letzten Heimspiels in diesem Jahr kurz vor Weihnachten offiziell verabschiedet – und dann nach Klubangaben letztmalig zum Kader gehören.

„Jogi“ Bitter wird dem Verein in anderer Position erhalten bleiben, seit kurzem ist er bereits Vizepräsident des HSV Hamburg, mit dem er 2011 deutscher Meister wurde und 2013 die Champions League gewann. „Es war eine mega geile Zeit, ich habe so viele schöne Sachen erleben dürfen und so viel gelernt für mein Leben. Der Handball hat mich als Person geformt“, sagte Bitter, der 650-mal in der Bundesliga spielte. Für die Nationalmannschaft kam er auf 175 Einsätze. (aw/sid)