Bitter! Musiala muss DFB-Länderspiele absagen – Stuttgart-Profi nachnominiert

Schlechte Nachrichten für Bayern München und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Der deutsche Rekordmeister muss im Bundesliga-Topspiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) ebenso auf Jamal Musiala verzichten wie Bundestrainer Julian Nagelsmann in den anstehenden Partien der Nations League. Der Mittelfeldspieler werde wegen Hüftgelenksbeschwerden „vorerst“ fehlen, teilten die Bayern am Freitag mit.

Der DFB bestätigte zugleich, dass Musiala am Montag nicht wie geplant zum Treffpunkt der Nationalmannschaft nach Herzogenaurach reisen werde. Als Ersatz nominierte Nagelsmann für die Duelle mit Bosnien am 11. Oktober in Zenica und den Klassiker drei Tage später gegen die Niederlande in München den Stuttgarter Neuling Jamie Leweling nach.

Jamal Musiala fehlt DFB-Team – Jamie Leweling nominiert

Der 23-Jährige, Sohn eines Ghanaers, lief bereits für die deutsche U19, U20 und U21 auf. Er ist der sechste Stuttgarter Profi in Nagelsmanns 23er-Kader.

„Er zeigt richtig gute Leistungen, ist torgefährlich und mit seiner Schnelligkeit und Körperlichkeit sehr schwer zu verteidigen“, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß zuletzt über den gebürtigen Nürnberger mit Vergangenheit bei Greuther Fürth und Union Berlin. „Dazu kommt“, ergänzte Hoeneß, „dass er auch defensiv sehr diszipliniert und bereit ist, zu verteidigen. Das macht ihn für uns sehr wertvoll.“ (mp/sid)