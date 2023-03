Hamburgs Handballer verlängern mit Erfolgs-Trainer Torsten Jansen

Sie passen einfach perfekt zusammen. Insofern ist die vorzeitige Vertragsverlängerung von Erfolgstrainer Torsten Jansen (46) für den Handball Sport Verein Hamburg bis 2026 folgerichtig. Am Dienstag machte es der Bundesligist offiziell.

Vereins-Urgestein „Toto“ Jansen, der seit 2017 Hamburgs Cheftrainer ist und den Verein von der 3. Liga ins Oberhaus geführt hat, sagte nach seiner Unterschrift: „Den eingeschlagenen Weg möchte ich als Trainer und mit dem Trainer-Team natürlich gerne weitergehen. Die Verantwortlichen des Vereins sehen es offenbar auch so, dass wir einen ganz ordentlichen Job machen, so dass wir uns dann schnell einigen konnten.“

Auch Co-Trainer Blazenko Lackovic und Torwarttrainer Goran Stojanovic bleiben dem HSVH treu und haben ihre im Sommer auslaufenden Verträge ebenfalls um zwei Jahre bis 2025 verlängert.

Torsten Jansen ist seit 2017 Trainer des HSV Hamburg

Zu den Zielen des Klubs sagte Jansen: „Wir wollen uns weiter in kleinen Schritten verbessern. Immer so weiter. Wir haben schon große Fortschritte gemacht. Das ist das Produkt von viel Arbeit, die aber auch großen Spaß macht. Und wir haben jetzt in Flensburg gesehen, wie gut wir mithalten können. Wenn uns letztes Jahr jemand gesagt hätte, dass es sowohl in Magdeburg als auch in Flensburg so knapp wird… Wir werden weiter immer unsere Augen und Ohren offenhalten und weiter an vielen kleinen Absprachen und Details arbeiten.“

Auch privat passt es für den ehemaligen Nationalspieler perfekt. „Meine Familie ist hier fest verwurzelt, die Kinder sind hier aufgewachsen und gehen hier zur Schule. Ich würde aktuell über gar nichts anderes als Hamburg nachdenken wollen.“

HSVH-Präsident Marc Evermann sagte: „Es ist für uns eine tolle Nachricht, dass wir langfristig mit Toto weitermachen können. Er steht für die nachhaltige Aufbauarbeit bei uns im Verein und für den sportlichen Erfolg der letzten Jahre. Gemeinsam mit Blazenko hat er die Mannschaft mit seiner ruhigen und intelligenten Art entwickelt – und die Entwicklung geht ja immer noch weiter, wie man in den letzten Spielen gesehen hat. Die letzten Auftritte der Mannschaft zeigen ganz klar, dass die Arbeit des Trainer-Teams zielgerichtet, nachhaltig und auch erfolgreich ist.“

Im zweiten Jahr nach dem Aufstieg sind die Hamburger in der Bundesliga aktuell Achter.