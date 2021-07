Nach dem Aufstieg nimmt der Kader des HSV Hamburg für die anstehende Bundesliga-Saison weiter Formen an. Azat Valiullin trägt künftig das Trikot der Hamburger Handballer.

Der russische Rückraumriese wechselt von Absteiger Eulen Ludwigshafen in die Hansestadt. Das teilte der Klub am Freitag mit. Der 2,05-Meter-Mann unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Der Rechtshänder Valiullin soll die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen sowohl im Angriff als auch in der Abwehr verstärken.

Handball: HSV Hamburg rüstet für die Bundesliga auf

Nach Nationaltorhüter Johannes Bitter (TVB Stuttgart), Kreisläufer Manuel Späth (FC Porto), Rückraumspieler Nicolai Theilinger (Frisch Auf Göppingen) und Rechtsaußen Frederik Bo Andersen (GOG Gudme/Dänemark) ist Valiullin der fünfte Neuzugang der Hamburger, die zudem an Linksaußen Casper Mortensen (zuletzt FC Barcelona) interessiert sein sollen. (dpa/fbo)