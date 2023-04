Hamburgs Handballer versprechen: „Werden ein anderes Gesicht zeigen“

Startklar für den langen Schlussspurt. Nach ihrer zwölftägigen Spielpause greifen Hamburgs Handballer an diesem Donnerstag mit neuer Energie wieder ins Liga-Geschehen ein. Der Tabellensiebte empfängt in der Sporthalle Hamburg (19.05 Uhr) Frisch Auf Göppingen und will unbedingt wieder siegen.

Die Niederlage beim Bergischen HC (34:37), bei der der HSVH nach guter erster Halbzeit völlig den Faden verloren hatte, sei aufgearbeitet, sagt Kapitän Niklas Weller zur MOPO. „Das Ergebnis war scheiße, die zweite Hälfte unsere schlechteste in diesem Jahr. Das hat uns sehr geärgert.“

Hamburger Handballer sind motiviert nach jüngster Pleite

Ärger, der in neue Motivation umgewandelt wurde. „Wir werden alles reinhauen und müssen uns wieder auf die Basics besinnen“, betont der Kreisläufer. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir vor unseren Fans zwei gute Halbzeiten aufs Parkett bringen und wieder ein anderes Gesicht zeigen werden.“

Auch ohne Rückraum-Star Jacob Lassen (Saison-Aus) habe die Mannschaft „noch immer genügend Qualität, um einige Mannschaften in der Liga zu schlagen und Göppingen gehört dazu“, so Weller. „Wir kriegen das mit geballten Kräften kompensiert.“

Frische-Vorteil für den HSVH: Die Gäste haben noch am Dienstag in der European League gespielt. Unterdessen hat der Verein die Lizenz für die kommende Bundesliga-Saison erhalten.