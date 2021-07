Gute Nachrichten für die Hamburger Handballer! Der HSVH kann seine Heimspiele bald wieder in der Sporthalle Hamburg austragen. Nachdem die Halle aufgrund von Mängeln an der Dachkonstruktion gesperrt worden war, ist sie nun nach einem Zweitgutachten wieder freigegeben. Ab Oktober geht es für die Hamburger wieder zurück in ihre alte Heimspielstätte.

„Das ist eine super Nachricht für uns“, jubelt HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke. „Ein vom Bezirksamt Nord in Auftrag gegebenes Zweitgutachten durch die Technische Universität Hamburg kam zu dem Ergebnis, dass ein Tragversagen der fraglichen Porenbetonplatten in den nächsten Jahren ausgeschlossen ist und die Halle wieder öffnen kann“, teilte der Verein am Freitag mit.

HSV Hamburg: Handballer können bald in der Sporthalle spielen

Auch Innen- und Sportsenator Andy Grote freut sich für den HSVH. „Ich bin erleichtert, dass insbesondere unsere Handballer sehr viel früher an ihre angestammte Heimspielstätte zurückkehren können“, sagte er. „Ich danke allen, die in den vergangenen Wochen und Monaten zielstrebig und professionell daran mitgearbeitet haben, dass unsere Handballer nach dem Aufstieg ihre Heimspiele auch in einer erstligawürdigen Halle austragen können.“

Wie genau es in der Bundesliga nun aussehen soll, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. „Für uns erfüllt sich unser Wunsch nach einer Kombination aus Sporthalle Hamburg und Barclaycard Arena, was wir für die Optimallösung in unserer aktuellen Situation halten“, erklärt Frecke. „Die Nachricht nimmt uns die Sorge, ohne richtige Heimspielstätte in die Saison starten zu müssen.“

HSVH: Hamburger Handballer nutzen anfangs die Barclaycard Arena

Wegen der Corona-Pandemie waren ohnehin keine Zuschauer bei den Heimspielen zugelassen gewesen, der HSVH hatte seine Heimspiele in der q.beyond Arena ausgetragen. Für die Bundesliga suchten die Hamburger zuletzt händeringend nach einer Lösung. Die Barclaycard Arena ist bei einem Teil der Heimspiel-Termine in der Saison 2021/22 bereits belegt.

Bis der HSVH Mitte Oktober die Sporthalle Hamburg wieder nutzen kann, sollen jedoch voraussichtlich alle Spiele in der Barclaycard Arena stattfinden. Ende Juli soll der Dauerkartenverkauf starten, wenn alle Termine stehen und alle Unklarheiten ausgeräumt sind.