Für einen anderen Job: HSV-Handballer beendet Karriere mit 20 Jahren

Mit erst 20 Jahren wird Thore Feit vom Handball-Bundesligisten HSV Hamburg nach Abschluss dieser Saison seine Sportkarriere beenden, um eine berufliche Laufbahn bei der Polizei einzuschlagen. In der noch laufenden Spielzeit kam der Kreisläufer bei den Hanseaten zu 20 Einsätzen und erzielte dabei vier Tore.

In der Saison 2020/21 rutschte der damals 17-jährige Feit aufgrund vieler Ausfälle im Team von Trainer Torsten Jansen in den Profi-Kader. Der HSVH hatte in dieser Zeit immer wieder mit Corona-Fällen im Team zu kämpfen, sodass der junge Kreisläufer bereits vor seinem 18. Geburtstag 14 Zweitliga-Einsätze bestritt und in diesen 6 Tore erzielen konnte.

Thore Feit bestritt 60 Profi-Einsätze für den HSVH

Eine Zeit, die der Kreisläufer gerne als „Zufall“ beschreibt: „Als ich vor fünf Jahren zum HSVH gekommen bin, hätte ich nicht damit gerechnet überhaupt mal für die Profis auf dem Feld zu stehen und das war damals, um ehrlich zu sein, auch gar nicht mein Ziel. Ich bin damals durch viele Zufälle ins Team gerutscht.“

Der 20-jährige entwickelte sich nach einer Leihe in die dritte Liga zum absoluten Leistungsträger der jungen Hamburger-Mannschaft. Insgesamt konnte Feit 74 Treffer in 24 Spielen erzielen. Zugleich stand der 20-Jährige in der laufenden Saison auch in 20 Spielen für die Profis des HSVH auf der Platte und erzielte dabei 4 Treffer. Insgesamt kommt Feit so auf 60 Einsätze für die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen, in denen er 17 Tore erzielen konnte.

Duales Studium: Feit will sich Traum vom Polizei-Beruf erfüllen

Über den Sommer hinaus wird das Eigengewächs sich beruflich neu orientieren und ein Duales-Studium bei der Polizei Hamburg beginnen. Aus diesem Grund wird Feit dem Handball zunächst den Rücken kehren und sich voll und ganz auf seine berufliche Karriere bei der Polizei konzentrieren.

„Ich möchte nicht missen, dass ich beim HSV die Chance bekommen habe, auf Bundesliga-Niveau Handball zu spielen“, sagt er. „Aber ich habe schon als kleiner Junge immer gesagt, dass ich Polizist werden möchte.“ (sid/dv)