„Das war für Carlo“: Hamburgs Handballer feiern süßen Geburtstags-Sieg

Bei der SG BBM Bietigheim setzt sich der HSV Hamburg mit 35:29 durch. Ein zuletzt formschwaches Geburtstagskind hat daran entscheidenden Anteil.

Der HSV Hamburg hat den dritten Auswärtssieg der Saison gefeiert. Beim Aufsteiger SG BBM Bietigheim gewannen die Norddeutschen mit 35:29 (16:14) und glichen ihr Punktekonto mit jetzt 15:15 Zählern aus. Mit acht Toren war Casper Mortensen bester Werfer der Hamburger. Paco Barthe und Gonzalo Perez Arce trafen je siebenmal für die Gäste, die weiterhin auf den ersten Heimsieg in der laufenden Spielzeit warten.

Mortensen wird am Geburtstag zum Matchwinner

Mortensen, der am Spieltag seinen 35. Geburtstag feierte, war vor den 2979 Zuschauern sofort präsent. Der zuletzt formschwache Däne scheiterte zwar mit seinem ersten Wurf von der Linksaußenposition, erzielte dann aber vier der ersten sieben Treffer für die Gäste.

Das Team von Trainer Torsten Jansen bestimmte fortan die Partie, konnte sich aber zunächst nicht deutlich absetzen. Das änderte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und wieder hatte Mortensen daran einen entscheidenden Anteil. Mit sicher verwandelten Strafwürfen erhöhte er zunächst auf 21:17 (34. Minute) und dann auf 23:18 (39.). Eine Siebenmeter-Parade von Robin Haug gegen Perez Arce sowie der Doppelschlag von Moritz Sauter in der 48. Minute zum 27:22 und 28:22 sorgten dann für die Vorentscheidung.

Carlo hat zusammen mit Casper Mortensen Geburtstag

„Es ist natürlich schön, hier zwei Punkte zu holen an meinem Geburtstag und dem Geburtstag meines Sohnes“, sagte Mortensen, dessen Sohn Carlo an seinem 33. Geburtstag das Licht der Welt erblickt hatte. „Das war heute für Carlo und für meine Mannschaftskollegen.“ In der ersten Halbzeit habe man in der Abwehr noch nicht gut gearbeitet, erklärte Mortensen. „Wir haben ein paar dumme Bälle weggegeben. Das war nicht optimal, aber wir haben das in der Kabine dann korrigiert, die dummen Fehler minimiert und eine optimale zweite Halbzeit gespielt. Das war entscheidend für den Sieg.“

Für die Verpflegung für die Rückfahrt hatte Mortensen dann auch gesorgt. Im Hotel war noch ein wenig Kuchen übrig geblieben, der Däne hatte dafür gesorgt, dass der den Weg in den Bus findet. „Und für ein bisschen Bier haben wir auch gesorgt, es sind ja immerhin neun Stunden Busfahrt“, sagte der Olympiasieger von 2016.

Tore für den HSVH: Mortensen (8/5 Siebenmeter), Sauter (6), Tissier (4), Lassen (4), Weller (4), Andersen (4), Magaard (2), Hartwig (1), Ilic (1), Valiullin (1) (dpa/fa)