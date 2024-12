Bitter! Der HSV Hamburg verliert sein größtes Juwel an einen Nord-Rivalen

Nach der erwartbaren Niederlage bei Spitzenreiter Melsungen (28:35) muss der Handball Sport Verein Hamburg einen viel bittereren Rückschlag verkraften: Laut „Bild“ hat sich Leif Tissier dazu entschieden, den Verein nach zehn Jahren zu verlassen und nach der Saison ablösefrei zum Bundesliga-Nordrivalen TSV Hannover-Burgdorf zu wechseln.

„Hier werde ich immer das Eigengewächs sein“, hatte Tissier der MOPO bereits im April über seine Zukunftsgedanken gesagt. Der gebürtige Hamburger kam über den TV Gut Heil Billstedt und den AMTV Hamburg 2015 zum HSVH.

Sein rasanter Weg im Verein: B-Jugend, A-Jugend-Bundesliga, mit 17 Jahren zur ersten Mannschaft, die in der 3. Liga spielte, Aufstieg in die 2. Liga, dann in die Bundesliga. Mittlerweile gehört der Spielmacher zum erweiterten WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft.

Handball: Leif Tissier wechselt vom HSV Hamburg zu Hannover-Burgdorf

Die Anfänge: Leif Tissier im Alter von sechs Jahren bei einem Spiel des TV Gut Heil Billstedt. Privat.

Finanziell war klar, dass es Hamburg schwer haben würde, Tissier zu halten. Dennoch hatte der neue Sportchef Jogi Bitter bis zuletzt auf einen Verbleib des 24-Jährigen gehofft. Doch nun hat sich das große Handball-Juwel dagegen und für den aktuellen Tabellen-Zweiten Hannover entschieden, der wirtschaftlich ganz andere Möglichkeiten hat. Dort wird er künftig von Ex-Bundestrainer Christian Prokop angeleitet.

Für die HSVH-Fans beginnt derweil die Abschiedstournee des Leif Tissier, dem mit 70 Treffern derzeit erfolgreichsten Torschützen im Team. Am Samstag geht’s für den HSVH nach Bietigheim. Am 22. Dezember kommt Flensburg nach Hamburg.