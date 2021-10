28:29! Hamburger Handballer verpassen die Pokal-Sensation

Haarscharf sind Hamburgs Handballer an der nächsten Sensation vorbeigeschrammt. In der 2. Runde des DHB-Pokals hatte der starke Bundesliga-Aufsteiger die favorisierten Füchse Berlin am Rande einer Niederlage, unterlag aber in den letzten Sekunden eines packenden Spiels unglücklich mit 28:29 (14:17).

„Da war mehr drin. Ich bin stinksauer“, grummelte Keeper-Riese Johannes Bitter, der ein starkes Spiel gemacht hatte (12 Paraden), um direkt anzufügen: „Trotzdem überwiegt der Stolz.“

Die Hamburger hatten vor 1895 Zuschauern in der Barclays Arena gegen die in der Liga noch verlustpunktfreien Gäste ein großartiges Spiel gemacht und die Füchse „am Rande einer Niederlage“, betonte Spielmacher Leif Tissier. „Am Ende fehlte uns das Spielglück.“

Handball-Pokal: HSVH scheidet knapp gegen Füchse Berlin aus

Zehn Minuten vor dem Ende der Partie hatte der HSVH mit 26:23 geführt, die Berliner mit einer massiven Deckung und Bitter dahinter phasenweise zur Verzweiflung gebracht. Auch beim 28:27 (58.) war die Sensation noch möglich, doch die letzten beiden Würfe der Hamburger saßen nicht, die der Berliner dagegen schon.

Führung kurz vor Schluss – doch dann ein bitteres Pokal-Aus für Hamburger Handballer

Beachtlich war der Auftritt auf Augenhöhe des Liga-Neulings auch deshalb, weil HSVH-Trainer Torsten Jansen nicht nur auf die angeschlagenen Tobias Schimmelbauer, Casper Mortensen und Dominik Axmann hatte verzichten müssen, sondern nach 18 Minuten auch noch auf Niklas Weller (Rote Karte nach Siebenmeter ins Gesicht von Füchse-Keeper Dejan Milosavljev).

In der Liga wartet auf den HSVH am Sonntag der nächste Kracher. Dann kommt Flensburg-Handewitt in den Volkspark.

Tore HSVH: Valiullin (9), Gertges (4), Ossenkopp (3/3), Tissier (3), Wullenweber (2), Späth (2), Forstbauer (1), Bergemann (1), Andersen (1), Weller (1/1), Kleineidam (1)