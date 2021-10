Gute Nachrichten für die Hamburger Handballer: Das Topspiel gegen Rekordmeister THW Kiel kann Anfang Dezember nun doch in der Barclays Arena stattfinden. Eigentlich wäre die Arena wegen eines Konzerts der „Ärzte“ belegt gewesen – doch weil die Rockband ihre Tournee absagen muss, kann der HSVH am 2. bis 5. Dezember (noch nicht terminiert) jetzt doch im Volkspark spielen.

In rund zwei Wochen dürfen die Handballer zunächst in ihre eigentliche Heimstätte zurückkehren. Nach dem Dachschaden ist die Sporthalle Hamburg ab dem Heimspiel gegen GWD Minden (17.10., 16 Uhr) wieder freigegeben und darf vom HSVH nach 2G-Regelung mit 3.500 Fans komplett ausgelastet werden.

HSV Hamburg: Topspiel gegen THW Kiel in Barclays Arena

Zuvor steht für die Hamburger jedoch erst am Mittwochabend (19 Uhr) die 2. Runde im DHB-Pokal an. In der Barclays Arena sind die in der Bundesliga noch ungeschlagenen Füchse Berlin (10:0 Punkte nach fünf Spielen) zu Gast.

Trainer Torsten Jansen kann dabei auf beinahe den kompletten Kader zurückgreifen, nur der Einsatz von Tobias Schimmelbauer (Bauchmuskelverletzung) ist noch fraglich.