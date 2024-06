Vor 3100 Fans: Hamburg Sea Devils gewinnen ihr „Heimspiel“ in Lübeck

Nach der 14:41-Niederlage in Bremen gegen Paris haben die Hamburg Sea Devils ihr zweites „Heimspiel“ in der European League of Football (ELF) gewonnen. An der Lübecker Lohmühle gab es vor 3100 Fans ein 27:17 gegen die Prag Lions.

Nach dem 31:21 in Tschechien konnten die Seeteufel somit auch das Rückspiel für sich entscheiden. Dabei hatte das Team von Trainer Matt Johnson, das wegen einer fehlenden geeigneten Spielstätte in dieser Saison nur ein Spiel in Hamburg bestreiten wird, zwischenzeitlich mit 7:17 zurückgelegen.

Doch dann drehten Quarterback Javarian Smith, der im zweiten Quarter zu Fuß den Weg in die Endzone gefunden hatte, und seine Offense auf. Zwei Touchdown-Pässe auf Jakob Neugebauer, der mit insgesamt 234 gefangenen Yards überragte, sowie einen auf Klaas Sengstacke sorgten für die Wende.

Hamburgs Kicker Eric Schlomm, der einst für den VfB Lübeck Fußball und die Lübeck Cougars Football gespielt hat, verwandelte bei seiner Rückkehr in die Heimat drei von vier Extrapunkten. „In der zweiten Hälfte konnten wir das Spiel übernehmen. Es gibt viel, woran wir arbeiten müssen, aber am Ende haben wir unsere Mission, aus diesem Spiel einen Sieg mitzunehmen, erfolgreich beendet“, meinte Coach Johnson.

Matchwinner Neugebauer sagte: „Die Fans haben uns unglaublich viel Energie gegeben. Die erste Halbzeit war hart, aber in der zweiten Hälfte sind wir aufgewacht. Wir haben jetzt viel zu lernen und werden die kommende Bye-Week dafür nutzen, dass es in Frankfurt noch besser wird.“ Am 30. Juni soll bei der Galaxy der dritte Saisonsieg für die Sea Devils her.