Mit spektakulären Touchdowns: Hamburg Sea Devils feiern Auftaktsieg

Was für ein Spektakel zum Auftakt! Die Hamburg Sea Devils haben ihr erstes Saisonspiel in der European League of Football (ELF) bei den Prag Lions mit 31:21 gewonnen. Gleich zweimal konnten die Seeteufel dabei lange Touchdowns bejubeln.

Der neue US-Quarterback Javarian Smith wusste bei seinem Debüt direkt zu überzeugen. Sein Wurf auf den Schweden Theo Landström sorgte für die frühe 7:0-Führung. Nach dem Ausgleich wurde es erstmals spektakulär: Abwehrspieler Lee Pitts klaute Prag den Ball kurz vor der eigenen Endzone – und Wide Receiver Jarvis McClam trug einen Smith-Pass über 99 Yards bis ins gelobte Land.

ELF: Hamburg Sea Devils gewinnen bei den Prag Lions

Nach einem Field Goal von Eric Schlomm erhöhte Running Back Lucas Candido mit einem tollen Lauf über 87 Yards auf 24:7 – die Vorentscheidung. Smith warf zudem seinen dritten Touchdown-Pass auf Landström, die Aufholjagd der Tschechen kam dann zu spät.

„Alle Spieler haben sich ihrer Rolle angenommen und Verantwortung übernommen, dementsprechend haben wir eine sehr gute Basis für die nächsten Spiele geschaffen. Natürlich gibt es noch einiges, an dem wir arbeiten müssen, aber es macht Spaß, an unseren Schwächen zu arbeiten. Mit dem Sieg im Rücken und einem guten Gefühl geht es für uns zurück nach Hamburg“, sagte Seeteufel-Trainer Matt Johnson nach dem 31:21-Erfolg bei seiner Premiere. „Es ist hart, Footballspiele auf jedem Level zu gewinnen. Deswegen ist es für uns hier mit einem neuen Team und einem komplett neuen Coaching-Staff besonders schön, was wir erreicht haben. Jetzt gilt es, den Fokus auf Paris in der nächsten Woche zu setzen.“

Das erste „Heimspiel“ steigt am kommenden Sonntag (2. Juni, 13 Uhr) im Bremer Weserstadion gegen die Musketeers aus Frankreichs Hauptstadt. Wie die MOPO bereits berichtet hat, werden die Sea Devils in dieser ELF-Saison nur eine Partie in Hamburg spielen.