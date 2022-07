Kraftpaket Toonga: Ein Hamburger Brite läuft allen davon

43 Punkte erzielten die Sea Devils zum Saisonauftakt gegen Berlin. Doch seitdem stottert der Offensiv-Motor der Hamburger gewaltig. Dass die Hanseaten trotz der Probleme im Passspiel bei einer Bilanz von drei Siegen und einer Pleite stehen, haben sie neben der starken Abwehr ihm zu verdanken: Ballträger Glen Toonga.

Nach vier Spieltagen der European League of Football (ELF) ist das 97-Kilo-Kraftpaket mit 569 Rushing Yards mit Abstand der beste Läufer der Liga – das sind 239 Yards mehr als der zweitbeste Running Back! Seine fünf Touchdowns toppt auch kein anderer Ballträger. Ganz klar: Toonga hat einen Lauf.

Glen Toonga ist nach vier Wochen der beste Running Back der ELF

„Das habe ich nicht erwartet“, zeigt sich der 27-Jährige im Gespräch mit der MOPO bescheiden, als er auf diese Statistiken angesprochen wird. Erwartet hat er in seinen Jugendjahren auch nicht, dass er irgendwann mal überhaupt Football spielen wird.

Die Lücke im Blick: Glen Toonga (r.) sucht geduldig seinen Weg durch die gegnerische Defensive.

Erst an der Universität kam der 1,77-Meter große Brite zum ersten Mal mit dem Sport in Kontakt.

„Ich hatte noch nie Football gespielt oder ein Spiel gesehen. Aber ich habe viele Football-Filme geschaut“, erklärt der aktuelle Star der Seeteufel-Offensive. Wie viele seiner Freunde wollte er während des Studiums etwas Neues ausprobieren. Seine Wahl fiel auf das ovale Leder-Ei. „Seitdem bin ich in den Sport verliebt.“

Toonga will mit den Hamburg Sea Devils die Meisterschaft gewinnen

Über Stationen in der German Football League (GFL) und in Polen zog es Toonga vor der Saison nach Hamburg. Die ELF sei „deutlich professioneller“ als das, was er zuvor in seiner Karriere erlebt habe. In diesem Jahr will der Ballträger mit den Sea Devils endlich sein „großes Ziel“ erreichen: eine Meisterschaft zu gewinnen.

An die Verwirklichung seines Traums glaubt Toonga wegen des Talents im Kader sowie der Hamburger Anhänger:innen: „Ich habe das Gefühl, dass wir die besten Fans haben.“ Mit dem Support von den Rängen des Stadions Hoheluft will der Star gegen Rhein Fire am Sonntag (15 Uhr) seinen Lauf fortsetzen.