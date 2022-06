Football-Party! Hamburg Sea Devils feiern Traumstart vor Rekordkulisse

Volksfeststimmung an der Hoheluft! Vor einer Rekordkulisse von 4936 Zuschauern haben die Hamburg Sea Devils einen Traumstart in die zweite Saison der European League of Football (ELF) gefeiert und Berlin Thunder mit 43:18 zerlegt.

Gierig wie die Fans an den Bier- und Essensständen war von Beginn an die Abwehr der Seeteufel, die auch gleich für den ersten Touchdown sorgte: Ex-NFL-Star Kasim Edebali schlug vor den Augen seines Kumpels Björn Werner (Sportchef von Thunder) Berlins Quarterback Joe Germinerio den Ball mit Wucht aus der Hand, Giovanni Nanguy warf sich in der Endzone auf das Ei – 7:3 Sea Devils, Party-Stimmung im Vicky-Stadion

Der neue Kicker Eric Schromm sowie Running Back Simon Homadi erhöhten auf 16:3.

Und Salieu Ceesay, der Seeteufel-Spielmacher aus Lübeck? Der hatte im Passspiel noch seine Startprobleme, konnte aber zu Fuß überzeugen. Folgerichtig lief er zum 23:6-Halbzeitstand über die entscheidende Linie.

Der neue britische Ballträger Glen Toonga hielt die Party mit insgesamt über 100 Yards Raumgewinn am Laufen, erhöhte zu Beginn der zweiten Halbzeit mit zwei Touchdowns auf 37:6.

Dann war wieder die Abwehr dran, Kevin Fortes sammelte einen freien Ball auf und trug ihn zum 43:12 in die Endzone.

Der Rest war dann eher Training für die kommende Aufgabe. Am nächsten Sonntag erwarten die Sea Devils die Barcelona Dragons. Die knapp 5000 Fans kommen sicher gerne wieder – und bringen vielleicht sogar noch weitere Football-Begeisterte mit.