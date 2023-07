Letzte Chance für die Sea Devils? „Jeder Sieg ist entscheidend“

461 Yards in der Offensive, davon alleine 292 auf dem Boden und 29 First Downs – mit derartigen Zahlen nur 17 Punkte auf die Anzeigetafel zu bringen, darf eigentlich nicht passieren. Doch den Hamburg Sea Devils gelang dieses unrühmliche Kunststück am letzten Sonntag gegen Breslau (17:10).

„Wenn wir in der Red Zone sind, dürfen wir keine Field Goals kicken oder den Ball verlieren”, ärgert sich Offensive Coordinator Brett Morgan auch noch Tage nach dem Spiel. Die Red Zone ist der Bereich zwischen der gegnerischen Endzone und 20-Yard-Linie. Und gerade dort müssen die Seeteufel am Sonntag in Frankfurt (16.25 Uhr, ProSieben Maxx live) zuschlagen, denn die Defensive der Gastgeber lässt die zweitwenigsten Yards der ganzen Liga zu.

Jede Chance muss genutzt werden – sonst könnte es die letzte gewesen sein. Genau das gilt auch für das Playoff-Rennen, in dem sich die Hamburger nach nur drei Siegen aus den ersten sechs Spielen keinen Ausrutscher mehr erlauben dürfen. „Gerade ist jeder Sieg entscheidend”, betont Geschäftsführer Max Paatz. Vor allem, wenn es gegen Gegner aus der eigenen Conference geht – wie am Sonntag in Frankfurt.